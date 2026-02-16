A seis meses de que se inicie el proceso electoral de 2027, Morena se encuentra “dividido” y “cuarteado”, derivado de por lo menos 10 fisuras entre los propios integrantes del movimiento de la autollamada Cuarta Transformación.

Morena, como partido en el poder, llega con acusaciones de corrupción interna, de formar parte del crimen organizado, amagos de detenciones, traiciones, fuego amigo, descalificaciones y hasta luchas por candidaturas en tres estados, y una reforma electoral que puede fracturarla alianza.

El desencuentro más reciente es el que protagonizaron Julio Scherer Ibarra, exconsejero jurídico del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien acusó a Jesús Ramírez, exvocero presidencial y actual coordinador de asesores de la presidenta Claudia Sheinbaum, de sostener una relación y reuniones con Sergio Carmona, llamado Rey del Huachicol, quien supuestamente habría financiado campañas políticas de Morena.

En su reciente libro Ni venganza ni perdón, escrito junto con el periodista Jorge Fernández Menéndez, el exconsejero jurídico presidencial afirma que Ramírez Cuevas abrió las puertas del círculo presidencial al Rey del Huachicol y que lo habría presentado a Mario Delgado, exlíder nacional de Morena, y al propio presidente Andrés Manuel López Obrador.

Jesús Ramírez publicó un comunicado donde negó cualquier uso de recursos públicos para atacar a exfuncionarios y los calificó como infundados.

SEP

El pasado jueves al mediodía, Marx Arriaga, director general de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), posteó en sus redes sociales que policías intentaron sacarlo del inmueble y anunció conferencia de prensa. El funcionario acusó a la SEP de corrupta y se quejó de que le ordenaron hacer cambios a los contenidos, lo que rechazó al argumentar que eso implicaría la eliminación de la Nueva Escuela Mexicana, creada por el expresidente López Obrador.

La SEP difundió que Marx Arriaga fue cesado y que el lunes 16 de febrero daría a conocer su relevo. La tarde del sábado, la SEP emitió un comunicado en el que da a conocer que Arriaga se negó a modificar los libros y aseguró que se seguirán distribuyendo entre los más de 25 millones de estudiantes de educación básica.

Otro conflicto reciente fue entre los líderes de Morena en el Congreso y la propia dirigente nacional del partido, Luisa María Alcalde, pues mientras Ricardo Monreal declaró que el tema de los plurinominales en la reforma electoral había quedado “superado” y se mantendrían las 128 curules de representación proporcional en la Cámara Baja y 32 de la Cámara Alta, la lideresa guinda negó que Morena pudiera mantener el sistema actual de plurinominales.

En Campeche, 10 diputados locales de Morena rompieron con la gobernadora Layda Sansores en los primeros días de febrero por presunta persecución de la mandataria para que aprobaran reformas en su beneficio.

Sansores también se confrontó con Ricardo Monreal, quien la exhortó a evitar peleas con los legisladores locales, lo que provocó el enojo de la mandataria campechana, quien le pidió que “no se meta donde no tiene que meterse, que primero cuide su chiquero”, y sostuvo que el zacatecano protege al dirigente nacional priista, Alejandro Alito Moreno.

Hace algunas semanas, Rafael Barajas, El Fisgón, director del Instituto Nacional de Formación Política (INFP) de Morena, generó controversia al declarar que muchos integrantes del partido necesitan “cursos urgentes y prolongados de ética y austeridad”.

El senador y excoordinador de la bancada Adán Augusto López Hernández denunció en los primeros días de febrero haber sido víctima de fuego amigo —proveniente incluso de aliados— en señalamientos sobre su patrimonio y supuestos nexos con el huachicol fiscal. El ataque interno derivó, incluso, en que dejara la coordinación, que fue otorgada a su compañero Ignacio Mier.

La semana pasada se registró un caso más: el diputado federal Sergio Gutiérrez Luna rechazó señalamientos de obtener contratos a modo en el gobierno de Coatzacoalcos, y explicó que su papá dejó esa empresa hace más de 10 años. Sostuvo que se trató de “un intento de fuego amigo”, y aunque no dio nombres, fuentes afirman que el mensaje fue para la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García.

Al respecto, el analista político Alfonso Zárate explicó que Morena se mantuvo unido gracias al “factor AMLO”, y puntualizó que, tras su supuesto retiro, los integrantes de Morena comenzaron a luchar por el poder interno.

Infografía: Elaboración propia

“El factor que permitió que, a pesar de sus orígenes diversos —tribus, sectas y partidos—, se mantuvieran unidos, fue la presencia del caudillo López Obrador, como ocurrió muchos años atrás con el Frente Democrático Nacional —una mixtura de grupúsculos: expriistas, excomunistas, exceuistas, etcétera—, el liderazgo anticlimático de Cuauhtémoc Cárdenas evitó los pleitos internos.

“Uno de los factores que podrán acelerar la caducidad de la 4T es, precisamente, la guerra civil que hoy presenta algunos síntomas. La doctora [Claudia] Sheinbaum carece del liderazgo que le permitiría imponer la disciplina. Los morenistas son, antes que todo, obradoristas, y sólo el caudillo puede imponer el orden”, indicó.

A la pugna interna también se unen disputas por candidaturas, algo que, para los especialistas, podría llevar a Morena a fracturarse.

Destaca el caso de Ricardo Gallardo, gobernador de San Luis Potosí e integrante del Partido Verde, quien impulsó una reforma para que su sucesora fuera una mujer a fin de que haya equidad de género, y la principal beneficiaria de esta ley sería su esposa, la senadora Ruth González Silva.

A pesar de que la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó el nepotismo en su movimiento, el líder del Verde en el Senado, Manuel Velasco, destapó a Ruth González como sucesora de Gallardo y dijo que es la mejor posicionada.

El senador Saúl Monreal, hermano del actual gobernador, David Monreal, ha desafiado abiertamente los “candados” de Morena, al afirmar que su aspiración a la gubernatura en 2027 es legítima y que el pueblo debe decidir, no los estatutos. Saúl Monreal ha mencionado que está “reflexionando” su posición y no ha descartado buscar opciones fuera del partido si no hay “buen trato” o inclusión.

En tanto, Félix Salgado Macedonio no ha cerrado la puerta a ser el sucesor de su hija en el gobierno de Guerrero, Evelyn Salgado, lo que ha generado tensiones con la dirigencia nacional de Morena.

Salgado Macedonio ha argumentado que los estatutos de un partido no pueden estar por encima de la Constitución, la cual le garantiza el derecho a ser votado.

El politólogo de la UNAM Sebastián Godínez coincidió en que López Obrador dejó toda la estructura de Morena a cargo de Claudia Sheinbaum, sin que existiera un compromiso real de los integrantes del partido para con la lideresa, lo que derivará en una disputa interna. “Eso ocurre cuando los partidos centralizan sus liderazgos en una persona, caso Morena, donde el líder hereda toda la estructura a su sucesora, en este caso Claudia Sheinbaum. Así pasó con Lula y Vilma en Brasil, los Kirchner en Argentina, Chávez y Maduro en Venezuela. Este traspaso de poder deriva en una disputa en fuego amigo”, explicó. El experto recordó que la confrontación interna también involucra a los aliados del PT y del Partido Verde Ecologista.

“En política no hay casualidades, que la senadora del Verde [PVEM] fuera exhibida en esta estética del Senado, se ve en el contexto donde el Verde dice que no va a aprobar la desaparición de las pluris, la reducción de administraciones a los partidos y el recorte del árbitro electoral. Lo mismo dice el PT. Yo no diría que ya hay una fractura o un quiebre, me parece que todavía es precipitado, pero lo que sí estamos viendo es que se están cuarteando y estas cuarteaduras sí se pueden traducir en fracturas irreversibles, porque, aunque digan que están aliados, la Presidenta no logra ejercer ese poder de cohesión y de coacción, y lo que sí hay es una pugna entre los diversos grupos que a su vez está golpeando a la propia Presidenta”, concluyó.

El miércoles, Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, reconoció que en Morena hay “bastantes conflictos internos” que están lastimando al partido y a la propia presidenta Claudia Sheinbaum.

En 2027, México celebrará sus elecciones intermedias, en las que se renovarán más de 20 mil cargos a nivel federal y local. Los principales puestos en disputa serán 500 diputaciones federales; 17 gubernaturas; más de 2 mil 400 ayuntamientos en diversas entidades, incluyendo las 16 alcaldías de la Ciudad de México; se elegirán cerca de mil 100 diputaciones locales en distintos estados.

Asimismo, se prevé la elección de jueces federales y magistrados de Circuito, así como juzgadores locales, como parte de la reforma al Poder Judicial; y tampoco se descarta la realización de una revocación de mandato, pues existe una propuesta para unificar la realización de dicho ejercicio el mismo día de la jornada electoral.

El proceso arrancará formalmente en la primera semana de septiembre de 2026.