Julio Scherer Ibarra, exconsejero jurídico del presidente Andrés Manuel López Obrador, acusó a Jesús Ramírez Cuevas, exvocero presidencial y actual coordinador de asesores de la presidenta Claudia Sheinbaum, de sostener una relación y reuniones con el llamado "rey del huachicol", Sergio Carmona, quien supuestamente habría financiado campañas políticas de gobernadores de Morena.

En su libro “Ni venganza ni perdón”, escrito junto con Jorge Fernández Menéndez, y que hoy salió a la venta, el exconsejero jurídico presidencial afirma que Ramírez Cuevas le abrió las puertas del círculo presidencial, “así, Carmona fue presentado a figuras como Mario Delgado y, según versiones, al propio presidente Andrés Manuel López Obrador", se escribe.

En el libro se indica que Carmona fue un empresario tamaulipeco que no solo construyó un imperio gracias al contrabando de combustibles, sino que también tejió una red de influencias y favores políticos que, según documentos de inteligencia, llegaron hasta las puertas de Palacio Nacional.

Se afirma que informes reservados del Estado mexicano ubican a Jesús Ramírez Cuevas en varios encuentros con Carmona antes de su ejecución en 2021, y asegura que en cortes de Nueva York y Texas se investiga actualmente al Coordinador de Asesores de la Presidencia por lavado de dinero y financiamiento electoral.

"Un caso donde hubo una injerencia directa y que tiene consecuencias vigentes fue la relación de Jesús Ramírez y otros funcionarios con Sergio Carmona, el llamado "rey del huachicol", se dijo, señalando que las reuniones entre ambos personajes estuvieron ligadas al contrabando de combustible y al financiamiento ilícito de campañas, con presuntos nexos con el narcotráfico.

Puntualmente, en la página 220, Julio Scherer señala que fue a través de Jesús Ramírez que se habrían facilitado reuniones estratégicas para asegurar apoyos económicos en campañas clave, entre ellas, la de su amigo personal Américo Villarreal, hoy gobernador de Tamaulipas.

Se asegura que la cercanía entre Ramírez y Villarreal está documentada: fotos en redes, actos de campaña y mensajes públicos la respaldan.

"Carmona no sólo financiaba a Morena, sino que formaba parte fundamental del engranaje electoral del partido en el norte del país", escribió Scherer. Señala, además, que la cercanía entre Ramírez Cuevas y Villarreal está documentada: fotos en redes, actos de campaña y mensajes públicos la respaldan.

"La historia de Carmona comenzó a sobresalir en 2015, con el nombramiento de su hermano Julio en la aduana de Reynosa. Fue entonces cuando montó un esquema de huachicol fiscal que evadía impuestos mediante facturas falsas y empresas fantasma. Para 2020 controlaba hasta un tercio del mercado ilegal de hidrocarburos en la frontera".

El libro señala que "la historia de Carmona comenzó a sobresalir en 2015, con el nombramiento de su hermano Julio en la aduana de Reynosa. Fue entonces cuando montó un esquema de huachicol fiscal que evadía impuestos mediante facturas falsas y empresas fantasma. Para 2020 controlaba hasta un tercio del mercado ilegal de hidrocarburos en la frontera".

"Días antes había dicho a su círculo íntimo que estaba hablando con la DEA, a quienes habría revelado nombres de políticos mexicanos: «Me están preguntando... yo sí les digo muchas cosas». Inmediatamente después de su muerte, su hermano Julio huyó a Estados Unidos y, según reportes de ese país, se ha convertido en testigo de la DEA. Pero su muerte no apagó la maquinaria.

"Su esposa, Perla McDonald, asumió el control. La red siguió obteniendo contratos públicos y, según diversas fuentes, influyendo en nombramientos dentro del gabinete de Américo Villarreal".

También se menciona que desde 2018, el "rey del huachicol" comenzó a financiar campañas en estados estratégicos como Tamaulipas, Sinaloa y Sonora, y que desde ese momento, periodistas y analistas lo identificaron como un operador en la sombra para las elecciones intermedias de 2021.

El 22 de noviembre de ese año, Carmona cayó abatido de un tiro en la cabeza dentro de una barbería de lujo en San Pedro Garza García, Nuevo León, pero días antes había dicho a su círculo íntimo que estaba hablando con la DEA, a quienes habría revelado nombres de políticos mexicanos, “«Me están preguntando... yo sí les digo muchas cosas»”, menciona el libro.

Inmediatamente después de su muerte, su hermano Julio huyó a Estados Unidos y, según reportes de ese país, se ha convertido en testigo de la DEA.

Pero su muerte no apagó la maquinaria, pues "su esposa, Perla McDonald, asumió el control. La red siguió obteniendo contratos públicos y, según diversas fuentes, influyendo en nombramientos dentro del gabinete de Américo Villarreal", se puede leer.

Se le investiga en Estados Unidos por lavado de dinero

El 'Ni venganza ni poder", Julio Scherer afirma que mientras las fiscalías estatales en México guardan silencio, en Estados Unidos las pesquisas avanzan.

"En cortes de Nueva York y Texas, el nombre de Jesús Ramírez Cuevas aparece en documentos anexos a investigaciones por lavado de dinero y financiamiento electoral; aún no hay procesos formales en su contra", escribe.

Fuentes del gabinete federal, afirman que la presidenta Claudia Sheinbaum conoce estos antecedentes.

"El caso Carmona es una herida abierta para Morena, y las conexiones entre dinero sucio, campañas políticas y altos funcionarios dibujan un expediente letal. La historia no ha concluido; al contrario: el descubrimiento de la red de corrupción encabezada por dos altos mandos de la Marina es la continuación de esta historia y de la influencia de estos personajes", se lee en la página 221.

