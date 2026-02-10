Cuernavaca, Mor.- El secretario de Seguridad, Miguel Ángel Urrutia Lozano, informó que suman tres decomisos relevantes de hidrocarburo almacenados en sitios inhóspitos y bases de rutas del transporte público.

Ayer la Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer la ejecución de una orden de cateo en un inmueble en el municipio de Jiutepec, con el decomiso de un tanque con capacidad de 25 mil litros que contenía aproximadamente dos mil litros de un líquido con las características del diésel.

“Esto no es nuevo, en noviembre del año pasado también aseguramos otro tanque, en otro módulo de transporte público, donde se vendía el combustible de manera ilegal o donde se despachaba productos de origen de huachicol. Lo de ayer es el tercer aseguramiento que se tiene dentro del Estado en un seguimiento de las autoridades federales”, dijo Urrutia Lozano.

Sobre el caso, la Fiscalía General de la República (FGR) en Morelos informó que cumplimentó una orden de cateo en un inmueble del municipio de Jiutepec, por probable almacenamiento ilícito de hidrocarburo.

Inmueble donde almacenaban combustible ilegal (10/02/2026). Foto: Especial

Personal de la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), con apoyo de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, aseguraron en el inmueble el tanque con diésel.

También se encontraron libretas y blocks con diversa información, así como dinero en efectivo y una computadora. Los indicios fueron asegurados para su posterior análisis por parte de peritos expertos en las materias de criminalística, fotografía, química, ingeniería y arquitectura forense.

La FGR informó que concluida la diligencia, el inmueble quedó asegurado y bajo resguardo de personal de la Secretaría de Seguridad Pública de Jiutepec, a fin de que el Ministerio Público de la Federación continúe las investigaciones necesarias.

Dinero decomisado durante operativos contra el huachicol (10/02/2026). Foto: Especial

