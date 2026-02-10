Más d|e 280 estudiantes migrantes de distintas nacionalidades reanudaron este lunes sus estudios de preparatoria en diversos planteles de Chiapas, para continuar con su formación académica que fue interrumpida al dejar sus países

Darinel López Zacarías, jefe de Preparatorias de la Secretaría de Educación Estatal, explicó que se trata de jóvenes de Venezuela, Nicaragua, Haití, Cuba, El Salvador, Ecuador, y otros países.

Durante la inauguración del semestre correspondiente al ciclo escolar 2025-2026, el funcionario indicó que los estudiantes en situación de movilidad están inscritos en centros educativos de Tapachula, Jiquipilas, Motozintla y Tuxtla Gutiérrez.

La convivencia de jóvenes de distintos países genera una situación intercultural que involucra un reto para los docentes, quienes deben actualizarse, ser más empáticos e innovar en las prácticas didácticas.

La preparatoria 2 Eduardo J. Albores del turno vespertino en Tapachula aglutina unos 120 estudiantes migrantes, que ha sido necesario incluir tres idiomas en la señalética.

Los jóvenes en situación de movilidad tienen historias de vida particulares, en consecuencia la educación hoy tiene una visión plural y humanista dirigida a formar a jóvenes para un mundo global.

Se trata de jóvenes, agregó, que han viajado por otros países con distinta forma de pensar y distintas raíces culturales.

Ana Rosa Robles, representante de Global Refuge, enfatizó que el enfoque intercultural en la educación implica crear diálogos de saberes, donde el estudiantado indígena, mestizo, migrante o en movilidad sea protagonista de su aprendizaje y se reconozca como portador de identidades valiosas.

Se promueve , añadió, la reconstrucción de conocimientos desde las experiencias de vida de cada estudiante, favoreciendo un aprendizaje más significativo y contextualizado.

Tania García Rodríguez, la coordinadora de Everywhere School, señaló que la diversidad requiere una escuela que no sea homogénea, sino plural, abierta y capaz de dialogar con las distintas realidades culturales que convergen en su espacio educativo.

