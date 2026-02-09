TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.- Diputados de la 69 Legislatura de Chiapas presentaron este lunes al Congreso de la Unión la iniciativa -propuesta del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar para reformar la ley federal de armas de fuego y explosivos, para su trámite legislativo.

El pasado jueves, el pleno del Congreso estatal aprobó la iniciativa de decreto que reforma diversas disposiciones de la ley federal de armas de fuego y explosivos, para dotar de armas de más alto poder a las corporaciones policíacas de Chiapas en el combate a la delincuencia y la búsqueda de la restitución de la paz en la entidad.

El mandatario argumentó que no puede ser que estén mejor armados "los bandidos y los delincuentes que las propias instituciones, yo no creo en eso, por eso no escatimo nunca en la inversión del armamento".

El poder Legislativo chiapaneco informó que con "pleno respeto a la autonomía legislativa", la propuesta fue entregada al diputado Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, quien la turnará a las comisiones correspondientes de ese poder.

Sobre la iniciativa, el diputado federal de Morena destacó que la seguridad y la paz social de Chiapas es una de las prioridades del gobierno estatal, y con "esta iniciativa se fortalecen las instituciones policíacas y se garantiza mayor capacitación y profesionalización".

La propuesta de reforma federal, señaló la Legislatura local, se abre hoy al debate nacional con la convicción de que la seguridad pública exige decisiones valientes, una estrecha coordinación entre los distintos órdenes de gobierno y un marco legal actualizado.

"No podemos permitir que el Estado se encuentre en condiciones de inferioridad frente a la delincuencia, por el contrario, debe estar mejor preparado, con herramientas jurídicas eficaces que garanticen la paz, el orden y la protección de los ciudadanos", afirmó en un breve comunicado.

