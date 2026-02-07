TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS. - La Secretaría de Seguridad del Pueblo incorporó 100 nuevos elementos a la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), como parte de las estrategias de combate a la delincuencia y para garantizar la paz de Chiapas.

El grupo Pakal es un cuerpo de élite creado hace más de un año con el inicio de la actual administración, encabezada por el gobierno de Eduardo Ramírez Aguilar, para enfrentar el crimen organizado.

El reforzamiento de las fuerzas estatales de seguridad con la incorporación del centenar de elementos es un paso firme en la consolidación de las corporaciones policiales más preparadas, profesionales y con mayor capacidad de respuesta a los hechos delictivos.

Oscar Alberto Aparicio Avendaño, titular de la Secretaría de Seguridad del Pueblo, agregó que los agentes de la FRIP son policías al servicio de la comunidad de manera coordinada con las corporaciones de seguridad federales.

El pasado jueves, la 69 Legislatura local aprobó la iniciativa de decreto que reforma diversas disposiciones de la ley federal de armas de fuego y explosivos, para dotar de armas de más alto poder a las corporaciones policíacas de Chiapas en su lucha contra la delincuencia y la búsqueda de la restitución de la paz en la entidad.

Al enviar el proyecto de ley, el gobernador Ramírez Aguilar planteó que no puede ser que estén mejor armados los delincuentes que las instituciones de seguridad." Yo no creo en eso, por eso no escatimo nunca en la inversión del armamento, enfatizó.

El dictamen aprobado por la Legislatura local será presentado al Congreso de la Unión, de conformidad con el artículo 71 de la Constitución General de la República en materia de portación de armas reservadas para el uso de las Fuerzas Armadas.

