Oaxaca. – Al menos tres personas perdieron la vida y una más resultó herida durante una explosión al interior de un domicilio donde se almacenaba pirotecnia en la comunidad de San Mateo Sosola, ubicada en el municipio de San Jerónimo Sosola de los Valles de Oaxaca.

El trágico accidente ocurrió durante la tarde de este sábado 7 de febrero, cuando se reportó una explosión en el domicilio del señor Emilio Mayoral, donde se almacenaba material pirotécnico. El fuego se salió de control y también quemó una parte del pastizal en las cercanías del lugar del accidente.

Entre las víctimas se encuentran Emilio Mayoral Rivera, María Rivera Hernández y Angélica Rivera Chávez; además, otra persona resultó herida.

Por los hechos, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, informó que se activó una red hospitalaria en la zona para atender a las personas afectadas.

“He dado instrucciones precisas para que las instituciones correspondientes brinden el apoyo necesario a las personas afectadas y hemos activado la red hospitalaria en la zona. Hasta el momento se reportan tres personas fallecidas y una lesionada, quien ya ha sido trasladada para recibir la atención médica correspondiente”, comentó.

Se dio a conocer que la persona herida fue trasladada al Hospital General de Asunción Nochixtlán, para su valoración por personal médico especializado, confirmó Servicios de Salud de Oaxaca (SSO).

Además, al lugar acudieron las autoridades de la Vicefiscal Regional de la Mixteca para el inicio de las diligencias necesarias.

La zona fue cercada por las autoridades locales y de justicia mientras continúan se las investigaciones para determinar las causas del estallido y verificar si el domicilio donde se almacenaba la pirotecnia contaba con los permisos correspondientes.

Las autoridades de San Jerónimo Sosola y de San Mateo Sosola, así como las familias de esta zona de Oaxaca lamentaron los sucesos donde tres lugareños perdieron la vida.

dmrr/cr