Mérida, Yucatán. -El presidente nacional de la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas (AMASFAC), Ricardo Rosado Mañón, advirtió que 2026 será un año complejo para el sector asegurador debido a los cambios significativos en diversos ramos derivados de la reforma fiscal.

"El cambio en la ley del IVA puso en jaque a las compañías. Evidentemente será un golpe para los asegurados y para nosotros también va a ser un gran reto", reconoció el dirigente nacional, quien llamó al sector a aprovechar el momento como oportunidad para reinventarse y ofrecer productos alternativos con servicio diferenciado.

Rosado Mañón afirmó que AMASFAC ha mantenido un rol protagonista ante la crisis del sector de gastos médicos mayores, generando documentos técnicos con diagnósticos y recomendaciones, propiciando reuniones con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) y asociaciones de hospitales.

El dirigente nacional enfatizó que la baja penetración del seguro en México constituye un desafío estructural: menos del 30 por ciento de los automóviles del país cuentan con seguro, mientras que en gastos médicos la cobertura es de apenas 9.5% a 10% de la población, en vivienda alrededor de 7%, y en vida entre 10% y 15%.

Rosado Mañón acudió a la toma de protesta de Roger Ortiz Erosa al asumir la presidencia de la AMASFAC, Sección Yucatán, para el bienio 2026-2027.

Ahí se advirtió que el sector asegurador yucateco enfrentará incrementos en las primas de seguros durante este año derivados de la reforma fiscal que impide a las compañías deducir el IVA en el pago de siniestros, advirtió.

El nuevo presidente estatal de AMASFAC, quien sustituye a Carolyn Herrera Cabrera, explicó que el cambio en el tratamiento del Impuesto al Valor Agregado obligará a las aseguradoras a pagar impuestos sobre una utilidad que realmente no están teniendo.

"Durante muchos años, las compañías de seguros deducían el IVA en sus gastos operativos, pero el SAT determinó que ya no pueden hacerlo. Al no poder deducir ese 16% de IVA, la compañía tiene un costo adicional en el pago de siniestros que genera un aumento en las primas", declaró Ortiz Erosa.

El dirigente empresarial precisó que el impacto variará según el tipo de seguro, estimando incrementos entre 6% y 10% en las primas. "No hay una cantidad exacta porque no todos los siniestros son iguales; los de gastos médicos son diferentes que los de daños, pero después de hacer la matemática y ponderar todo el gasto que deducen, dependiendo de la compañía, puede impactar entre un seis y un 10%", advirtió el presidente de AMASFAC Yucatán.

