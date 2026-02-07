Reynosa, Tamaulipas. - Ante la alarmante cifra de 16 mil robos en las carreteras del país que han generado pérdidas de 7 mil millones de pesos, Gerardo Peña Flores, coordinador de los diputados del Partido Acción Nacional en Tamaulipas, está solicitando la instalación de estaciones seguras a la Secretaría de Seguridad Pública, de Hacienda y de Comunicaciones y Transporte.

El diputado local presentó un punto de acuerdo ante el Congreso del Estado para garantizar la seguridad de los mexicanos, con un proyecto que en Tamaulipas ha dado buenos resultados contra la delincuencia.

"Nadie se salva, vimos cómo lamentablemente hasta personal de presidencia de la República fue asaltado en un tramo de la carretera federal 57 en San Luis Potosí, aquí se tiene un modelo que en 2021 reconoció a las carreteras de Tamaulipas como las más seguras del país", dijo el diputado local.

Manifestó que el flagelo de la inseguridad no dio tregua en 2025 y que, de implementarse nuevas estrategias, continuará en el presente año.

"Propongo a las Secretarías instalen, siguiendo el modelo tamaulipeco, paradores seguros en todas y cada una de las carreteras del país, entendiendo que como ha sido en nuestro estado, se ha demostrado su eficacia por lo que debe ser replicado y no vuelvan a suceder este tipo de situaciones donde como todos saben, nadie se salva".

Pidió que cada 50 kilómetros se cuenten con patrullas, así como personal bien capacitado y equipado haciendo presencia permanente en los tramos carreteros y así no dejar lugar alguno a que el crimen haga de las suyas.

"Si hay manera de recuperar la seguridad por medio de las estaciones seguras, por eso, ojalá que desde Tamaulipas se escuche esta petición y que se pueda poner en marcha ya que el pasado 4 de febrero, el diputado de MORENA Juan Carlos Barragán Vélez, denunció que fue asaltado con violencia en carretera en Zihuatanejo Guerrero, donde le robaron su vehículo y pertenencias mientras viajaba con su familia", concluyó.

