Más Información

Narcorred de Rivera levantaba rivales

Narcorred de Rivera levantaba rivales

Cárteles expanden sus tentáculos en África

Cárteles expanden sus tentáculos en África

VIDEO Guías de turistas de Tequila destrozan chalecos tras captura del alcalde; se los puso como condición para dar servicio, dicen

VIDEO Guías de turistas de Tequila destrozan chalecos tras captura del alcalde; se los puso como condición para dar servicio, dicen

Reservan por 5 años detalles de los vagones del Tren Interoceánico

Reservan por 5 años detalles de los vagones del Tren Interoceánico

JD Vance, vicepresidente de EU, es abucheado en inauguración de Juegos Olímpicos de Invierno

JD Vance, vicepresidente de EU, es abucheado en inauguración de Juegos Olímpicos de Invierno

Sólo 10% de los trabajadores de apps alcanza prestaciones

Sólo 10% de los trabajadores de apps alcanza prestaciones

Cuernavaca, Mor.- , exdirector del Fideicomiso en el gobierno de Cuauhtémoc Blanco (2018-2024), fue presentado esta noche ante un juez especializado de Control, para que responda por los delitos de peculado agravado y ejercicio abusivo de funciones.

Álvarez, detenido por elementos de la alrededor de las 17:00 horas en el municipio de Cuautla, permaneció en las instalaciones de la fiscalía especializada hasta las 21:00 horas y de ahí salió en una camioneta de la dependencia, bajo un fuerte dispositivo de seguridad con soldados, policías preventivos y elementos de la Agencia de Investigación Criminal.

El excolaborador de era buscado desde 2025 y en marzo de ese año los elementos de la Fiscalía Anticorrupción catearon una de las casas que habitó en Cuernavaca, donde hallaron y rastros de sangre, así como un altar al Palo Mayombe.

Lee también

Inicialmente, Álvarez era buscado por su presunta relación en la venta irregular de predios en el circuito del Lago de Tequesquitengo, algunos de ellos adquiridos por políticos, diputadas federales y servidores públicos afines a Blanco Bravo.

Una versión preliminar indica que Álvarez desvió alrededor de 20 millones de pesos durante su cargo como municipal de Cuautla.

De acuerdo con las investigaciones, el desvío de recursos que se le imputa incluye la presunta destinados a programas sociales y la simulación de nunca realizados. Tras meses de permanecer prófugo y con una ficha de búsqueda activa, las autoridades lograron rastrear su paradero, vinculándolo también con el manejo irregular de predios y toneladas de fertilizantes localizadas en bodegas de su familia en la zona sur del estado.

Lee también

La Fiscalía Anticorrupción informó que la orden de aprehensión en contra de Emanuel Álvarez fue ejecutada y coordinada entre autoridades estatales y federales que integran la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad, como parte de los trabajos conjuntos para combatir la y fortalecer el Estado de derecho en la entidad.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]