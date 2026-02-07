Cuernavaca, Mor.- Dionicio Emanuel Álvarez, exdirector del Fideicomiso Lago de Tequesquitengo en el gobierno de Cuauhtémoc Blanco (2018-2024), fue presentado esta noche ante un juez especializado de Control, para que responda por los delitos de peculado agravado y ejercicio abusivo de funciones.

Álvarez, detenido por elementos de la Fiscalía Anticorrupción alrededor de las 17:00 horas en el municipio de Cuautla, permaneció en las instalaciones de la fiscalía especializada hasta las 21:00 horas y de ahí salió en una camioneta de la dependencia, bajo un fuerte dispositivo de seguridad con soldados, policías preventivos y elementos de la Agencia de Investigación Criminal.

El excolaborador de Cuauhtémoc Blanco era buscado desde 2025 y en marzo de ese año los elementos de la Fiscalía Anticorrupción catearon una de las casas que habitó en Cuernavaca, donde hallaron cráneos humanos y rastros de sangre, así como un altar al Palo Mayombe.

Lee también Hallan altar con cráneos humanos en casa de excolaborador de Cuauhtémoc Blanco; detienen a presunto escolta del exfuncionario

Inicialmente, Álvarez era buscado por su presunta relación en la venta irregular de predios en el circuito del Lago de Tequesquitengo, algunos de ellos adquiridos por políticos, diputadas federales y servidores públicos afines a Blanco Bravo.

Una versión preliminar indica que Álvarez desvió alrededor de 20 millones de pesos durante su cargo como tesorero municipal de Cuautla.

De acuerdo con las investigaciones, el desvío de recursos que se le imputa incluye la presunta malversación de fondos destinados a programas sociales y la simulación de pagos por servicios nunca realizados. Tras meses de permanecer prófugo y con una ficha de búsqueda activa, las autoridades lograron rastrear su paradero, vinculándolo también con el manejo irregular de predios y toneladas de fertilizantes localizadas en bodegas de su familia en la zona sur del estado.

Lee también Piden apoyo de la Interpol para localizar a Dionicio Álvarez, excolaborador de Cuauhtémoc Blanco; es acusado de actos de corrupción

La Fiscalía Anticorrupción informó que la orden de aprehensión en contra de Emanuel Álvarez fue ejecutada y coordinada entre autoridades estatales y federales que integran la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad, como parte de los trabajos conjuntos para combatir la corrupción y fortalecer el Estado de derecho en la entidad.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss