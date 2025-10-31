El Departamento de Justicia de Estados Unidos está investigando un supuesto caso de malversación de fondos por parte de la administración de la fundación independiente Black Lives Matter, según informó este viernes CBS News.

Las acciones fueron supuestamente desviadas por la dirección del grupo tras la afluencia de donaciones durante las protestas nacionales por la justicia racial en 2020, de acuerdo con una fuente familiarizada con la investigación a la que tuvo acceso la cadena de televisión estadounidense.

Por el momento se desconoce cuándo se inició esta investigación, encabezada por el fiscal Bill Essaylid de la Fiscalía Federal del Distrito Central de California.

La entidad independiente, surgida del movimiento de protesta Black Lives Matter, recaudó más de 90 millones de dólares desde su fundación y en junio de 2024 contaba con más de 18 millones de dólares en activos, de acuerdo con informes financieros.

El grupo recibió fuertes críticas cuando utilizó más de seis millones de dólares para comprar una casa en Los Ángeles, una compra que la entidad defendió en un informe de 2022 como un espacio para que "las personas negras compartan sus dones con el mundo y perfeccionen su oficio como mejor les parezca".

