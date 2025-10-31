Más Información
Sheinbaum celebra “primer paso” de España para reconocer agravios por La Conquista; “el perdón engrandece”, dice
“El Pantera” ordenó el asesinato de los DJ Colombianos; ofreció 200 mil pesos, según indagatorias de la FGJEM
Sheinbaum se reunirá con 3 aerolíneas afectadas por revocación de EU de rutas aéreas; "ya hay ruta de trabajo", dice
Productores de maíz mantienen 12 bloqueos en red federal y 2 autopistas; denuncian grupo de choque en el Arco Norte para liberar vía
Abogado de la víctima de Simón Levy graba desde restaurante con piano rojo en Lisboa; estamos muy lejos de EU, confirma
La Casa Blanca compartió este viernes una secuencia de imágenes del presidente de China, Xi Jinping, riéndose y en una actitud distendida con el mandatario estadounidense, Donald Trump, durante su encuentro en Corea del Sur, al margen de la cumbre APEC.
De toda la carpeta de fotos del encuentro bilateral destaca una secuencia de cuatro en la que Trump le enseña una imagen o un papel, que no se consigue identificar, y Xi se acerca a cogerlo y cuando lo tiene suelta una carcajada. El resto de miembros de la delegación china también están retratados sonriendo.
Estas imágenes contrastan un poco con el gesto un poco más serio del líder chino cuando fue a saludar al estadounidense. Pese a que el republicano le buscó con la mirada e intentó hacer alguna broma, Xi no se salió mucho del guion.
Lee también Trump niega haber tomado decisión sobre ataques en Venezuela, tras reportes de que EU se alista para bombardear objetivos militares
La reunión de los líderes de las dos potencias mundiales finalizó con un acuerdo para rebajar la guerra comercial mediante la reducción de los aranceles a China por el fentanilo, la paralización de las restricciones de Beijing a las exportaciones de tierras raras - aunque Trump las dio por "solucionadas" - y la suspensión durante un año de las tasas portuarias que se imponían mutuamente.
Candidato centrista de Países Bajos reivindica la victoria en comicios legislativos; vence a la extrema derecha
sg/mcc
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]