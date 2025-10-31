La Casa Blanca compartió este viernes una secuencia de imágenes del presidente de China, Xi Jinping, riéndose y en una actitud distendida con el mandatario estadounidense, Donald Trump, durante su encuentro en Corea del Sur, al margen de la cumbre APEC.

De toda la carpeta de fotos del encuentro bilateral destaca una secuencia de cuatro en la que Trump le enseña una imagen o un papel, que no se consigue identificar, y Xi se acerca a cogerlo y cuando lo tiene suelta una carcajada. El resto de miembros de la delegación china también están retratados sonriendo.

Estas imágenes contrastan un poco con el gesto un poco más serio del líder chino cuando fue a saludar al estadounidense. Pese a que el republicano le buscó con la mirada e intentó hacer alguna broma, Xi no se salió mucho del guion.

El presidente estadounidense Donald Trump y el líder chino Xi Jinping inauguraron el 30 de octubre su primer encuentro cara a cara en seis años, buscando una tregua para poner fin a una guerra comercial que ha sacudido la economía mundial. Foto: AFP

Lee también Trump niega haber tomado decisión sobre ataques en Venezuela, tras reportes de que EU se alista para bombardear objetivos militares

La reunión de los líderes de las dos potencias mundiales finalizó con un acuerdo para rebajar la guerra comercial mediante la reducción de los aranceles a China por el fentanilo, la paralización de las restricciones de Beijing a las exportaciones de tierras raras - aunque Trump las dio por "solucionadas" - y la suspensión durante un año de las tasas portuarias que se imponían mutuamente.

.@POTUS shakes hands with China's President Xi after their historic meeting in South Korea. pic.twitter.com/O3DOxWIJ7d — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) October 30, 2025

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/mcc