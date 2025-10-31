Más Información

La Casa Blanca compartió este viernes una secuencia de imágenes del presidente de China, , riéndose y en una actitud distendida con el mandatario estadounidense, durante su encuentro en Corea del Sur, al margen de la cumbre APEC.

De toda la carpeta de fotos del destaca una secuencia de cuatro en la que Trump le enseña una imagen o un papel, que no se consigue identificar, y Xi se acerca a cogerlo y cuando lo tiene suelta una carcajada. El resto de miembros de la delegación china también están retratados sonriendo.

Estas imágenes contrastan un poco con el gesto un poco más serio del líder chino cuando fue a saludar al estadounidense. Pese a que el republicano le buscó con la mirada e intentó hacer alguna broma, Xi no se salió mucho del guion.

El presidente estadounidense Donald Trump y el líder chino Xi Jinping inauguraron el 30 de octubre su primer encuentro cara a cara en seis años, buscando una tregua para poner fin a una guerra comercial que ha sacudido la economía mundial. Foto: AFP

La reunión de los líderes de las dos potencias mundiales finalizó con un acuerdo para rebajar la guerra comercial mediante la reducción de los aranceles a China por el fentanilo, la paralización de las restricciones de Beijing a las exportaciones de tierras raras - aunque Trump las dio por "solucionadas" - y la suspensión durante un año de las tasas portuarias que se imponían mutuamente.

