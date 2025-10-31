Estados Unidos realizará ensayos nucleares si otros países lo hacen, dice Trump

Más Información
Sheinbaum celebra “primer paso” de España para reconocer agravios por La Conquista; “el perdón engrandece”, dice
“El Pantera” ordenó el asesinato de los DJ Colombianos; ofreció 200 mil pesos, según indagatorias de la FGJEM
Sheinbaum se reunirá con 3 aerolíneas afectadas por revocación de EU de rutas aéreas; "ya hay ruta de trabajo", dice
Productores de maíz mantienen 12 bloqueos en red federal y 2 autopistas; denuncian grupo de choque en el Arco Norte para liberar vía
Abogado de la víctima de Simón Levy graba desde restaurante con piano rojo en Lisboa; estamos muy lejos de EU, confirma
El presidente Donald Trump, aseguró el viernes que Estados Unidos llevará a cabo ensayos nucleares si otros países lo hacen.
"Si ellos lo van a hacer, nosotros también lo haremos", declaró Trump a los periodistas a bordo del Air Force One en respuesta a una pregunta de la AFP, sin aclarar si estos ensayos serán de armas capaces de transportar cargas atómicas o si se realizarán explosiones nucleares.
Lee también Trump ordena acelerar pruebas nucleares en EU al nivel de otros países
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]