Más Información

Sheinbaum celebra “primer paso” de España para reconocer agravios por La Conquista; “el perdón engrandece”, dice

Sheinbaum celebra “primer paso” de España para reconocer agravios por La Conquista; “el perdón engrandece”, dice

Estados Unidos realizará ensayos nucleares si otros países lo hacen, dice Trump

Estados Unidos realizará ensayos nucleares si otros países lo hacen, dice Trump

SEP pide reconocer a niños y adolescentes trans

SEP pide reconocer a niños y adolescentes trans

“El Pantera” ordenó el asesinato de los DJ Colombianos; ofreció 200 mil pesos, según indagatorias de la FGJEM

“El Pantera” ordenó el asesinato de los DJ Colombianos; ofreció 200 mil pesos, según indagatorias de la FGJEM

Cae mando, era enlace entre CJNG y La Barredora

Cae mando, era enlace entre CJNG y La Barredora

Sheinbaum se reunirá con 3 aerolíneas afectadas por revocación de EU de rutas aéreas; "ya hay ruta de trabajo", dice

Sheinbaum se reunirá con 3 aerolíneas afectadas por revocación de EU de rutas aéreas; "ya hay ruta de trabajo", dice

Trabajadores del Poder Judicial hacen paro de labores; cierran sede de San Lázaro

Trabajadores del Poder Judicial hacen paro de labores; cierran sede de San Lázaro

Productores de maíz mantienen 12 bloqueos en red federal y 2 autopistas; denuncian grupo de choque en el Arco Norte para liberar vía

Productores de maíz mantienen 12 bloqueos en red federal y 2 autopistas; denuncian grupo de choque en el Arco Norte para liberar vía

Concluye Fernández Noroña visita a Medio Oriente; "miserables, quienes critican mi viaje"

Concluye Fernández Noroña visita a Medio Oriente; "miserables, quienes critican mi viaje"

Abogado de la víctima de Simón Levy graba desde restaurante con piano rojo en Lisboa; estamos muy lejos de EU, confirma

Abogado de la víctima de Simón Levy graba desde restaurante con piano rojo en Lisboa; estamos muy lejos de EU, confirma

Fuga de gas causa suspensión del servicio en Tren Suburbano y Mexibús

Fuga de gas causa suspensión del servicio en Tren Suburbano y Mexibús

Policía capitalina realizará operativo de seguridad con "Bestias" en las Rodadas del Terror

Policía capitalina realizará operativo de seguridad con "Bestias" en las Rodadas del Terror

El presidente Donald Trump, aseguró el viernes que llevará a cabo si otros países lo hacen.

"Si ellos lo van a hacer, nosotros también lo haremos", declaró Trump a los periodistas a bordo del Air Force One en respuesta a una pregunta de la AFP, sin aclarar si estos ensayos serán de armas capaces de transportar cargas atómicas o si se realizarán explosiones nucleares.

Lee también

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Visa americana/ iStock

Trabajos que puedes conseguir en Estados Unidos sin ser ciudadano, pero con visa H-2B

Infonavit aplicará “borrón y cuenta nueva”: perdonará deudas y dará descuentos a miles de acreditados. Foto: iStock / Esdelval / Infonavit

Infonavit aplicará “borrón y cuenta nueva”: perdonará deudas y dará descuentos a miles de acreditados

Sin clases el 3 de noviembre estos alumnos descansarán y tendrán Megapuente desde el 31 de octubre. Foto: Canva

Sin clases el 3 de noviembre: estos alumnos descansarán y tendrán Megapuente desde el 31 de octubre

Visa americana de turista B1/B2. Foto: iStock/ FTiare

¿Cómo tramitar visa de turista B1/B2 si viajas desde México este fin de año?

Día de Muertos. Foto: iStock

Día de Muertos: Cuándo llegan los difuntos adultos y lo que no puede faltar en su ofrenda