EU ataca otra embarcación por supuesto tráfico de drogas en el Pacífico; reportan 4 muertos

Levy está en libertad, pero con medidas cautelares: gobierno de México; se trabaja con Portugal para su entrega

Landau reprueba posicionamiento de México sobre el bloqueo a Cuba; perpetúa un mito y apoya dictadura, señala

Simón Levy en tres actos: una llamada, un par de (supuestos) balazos y una aclaración; aquí el caso completo

Centro Kalan no arrastra ningún expediente: Álvarez-Buylla; dice que pronto abrirá

Cancelación de EU a 13 rutas aéreas mexicanas entraría en vigor dentro de 3 meses: SICT

Padres de Kimberly Moya, joven desaparecida en Naucalpan, exigen que FGR atraiga el caso

Adán avaló empresas de seguridad del Líder de “La Barredora”; todas siguen operando

Jueces cesados por reforma judicial de AMLO exigen indemnización; acusan que solo reciben promesas del nuevo PJ

Senado avala nueva Ley de la Armada; la turnan al Ejecutivo

Fiscalía confirma detención del exfuncionario capitalino Simón Levy; enfrenta dos órdenes de aprehensión

La vez que Simón Levy amenazó a su vecina en Polanco: "¡te voy a matar, pinche anciana loca!"

Busan.- El presidente de , Donald Trump, afirmó este jueves que ha ordenado empezar a probar "inmediatamente" el arsenal nuclear estadounidense "debido a los programas de pruebas de otros países", después de que Rusia realizara maniobras de sus fuerzas nucleares.

Según el mandatario, “esto se logró, incluyendo una actualización y renovación completa de las armas existentes, durante mi primer mandato”. Aunque afirmó que “odiaba hacerlo, ¡no tenía otra opción!”.

Trump destacó que “Rusia ocupa el segundo lugar” en posesión de armas nucleares y “China un distante tercero”. Sin embargo, aseguró que dentro de cinco años el gigante asiático “estará a la par” de Estados Unidos.

“Debido a los programas de pruebas de otros países, he dado instrucciones al Departamento de Guerra para que comience a probar nuestras armas nucleares en igualdad de condiciones. Ese proceso comenzará de inmediato”.

Estados Unidos suspendió voluntariamente los ensayos con explosivos nucleares desde 1992. Sin embargo, tiene la capacidad de reanudar los ensayos en el Centro de Seguridad Nacional de Nevada.

Las declaraciones de Trump se producen horas después de que su par ruso, Vladimir Putin, anunciara la prueba de un dron submarino con capacidad nuclear que es capaz de desatar “tsunamis radiactivos”.

"Ayer se realizó otra prueba de otro sistema prometedor: el dispositivo submarino no tripulado 'Poseidón', también equipado con una unidad de energía nuclear", indicó Putin.

El dron militar sumergible Poseidón, de largo alcance. FOTO: AP
El dron militar sumergible Poseidón, de largo alcance. FOTO: AP

"No hay forma de interceptar" el dron y "ningún otro aparato en el mundo es igual a este por su velocidad y la profundidad a la que opera", afirmó el jefe del Kremlin.

Diseñado como un dron submarino de disuasión nuclear, Poseidón sería capaz de desplazarse a más de un kilómetro de profundidad, a una velocidad de entre 60 y 70 nudos, permaneciendo invisible para los sistemas de detección, según una fuente del complejo militar-industrial ruso citada anteriormente por la agencia oficial de noticias TASS.

Está previsto que, a largo plazo, equipe al "Belgorod", submarino nuclear puesto en servicio en julio de 2022 y que cuenta con las instalaciones necesarias para lanzar el Poseidón.

"Si no existiera la amenaza que proviene de Europa, entonces, por supuesto, no serían necesarias medidas adicionales de defensa", dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, a la prensa local.

