Washington. La Casa Blanca aclaró que la crucial cumbre que mantendrán el jueves los presidentes de EU y China, y , será en la ciudad surcoreana de Busan y no en la de Gyeongju, donde se está celebrando el Foro APEC y donde en un momento dado la oficina presidencial estadounidense aseguró que tendría lugar la reunión.

La Casa Blanca confirmó hoy a medios que la cumbre será en Busan, segunda ciudad de , situada a 320 kilómetros al sureste de .

Lo hizo horas después de compartir una agenda oficial de Trump en la que se aseguraba que la reunión tendría lugar en Gyeongju, situada unos 90 kilómetros al norte de Busan, ciudad que tanto la delegación china como la propia habían señalado originalmente como escenario del encuentro.

La reunión con Xi será la gran culminación de la gira asiática de Trump, que ha parado en Malasia, y , países en los que ha firmado acuerdos de cooperación estratégica y en los que ha logrado acercamientos para cerrar que incluyen importantes inversiones en suelo estadounidense a cambio de mantener el actual nivel de aranceles que aplica Washington a sus exportaciones.

Las delegaciones de EU y alcanzaron el pasado domingo un "acuerdo preliminar" tras dos días de negociaciones comerciales en , allanando el camino para que el encuentro entre Trump y Xi ayude a poner fin a la escalada de tensiones comerciales que ha tenido lugar entre las dos principales potencias mundiales.

