Restablecen al 100% el servicio eléctrico en 5 estados afectados por las lluvias

Trump anuncia aumento del 10% de aranceles a Canadá

Juez declara ilegal la detención de inmigrante de Chicago cuya hija lucha contra el cáncer

Vinculan a proceso a “El Niño Sicario” en Tabasco; permanecerá en el tutelar de Villahermosa

Fórmula 1: detenciones por reventa, por apartar espacios y cientos de infracciones, el saldo del primer día del Gran Premio de México

Semar refuerza unidad de Fuerzas Especiales; se gradúan 12 elementos entrenados junto a militares de EU

¿Dónde están los módulos de vacunación contra Covid-19, influenza y neumococo en CDMX?; aquí los detalles

Congelan en el Congreso iniciativas contra el reclutamiento de menores en el narco

Sheinbaum admite "tensiones" para elegir al candidato presidencial de la 4T; AMLO la aconsejó para vivir en Palacio Nacional

Ahora en la Corte suena Marc Anthony en lugar del Himno Nacional; se les barre playlist durante informe de Mónica Soto

Vuelven a clases presenciales 182 mil 610 alumnos de escuelas afectadas por lluvias; más de 26 mil siguen en línea

VIDEO Se registra incendio en restaurante cercano al Monumento a la Revolución; reportan 16 personas intoxicadas y 150 evacuadas

El presidente de , Donald Trump, anunció un aumento de a Canadá, luego de que rompió las negociaciones comerciales con su vecino del norte por un anuncio de televisión contras los gravámenes.

En Truth Social, el republicano dio a conocer el incremento arancelario "debido a su grave tergiversación de los hechos y a su acto hostil", tras usar un "audio y video seleccionados del expresidente Ronald Reagan", en una "campaña publicitaria".

Según Trump, "Ronald Reagan AMABA los aranceles por motivos de seguridad nacional y economía, ¡pero Canadá dijo que no! Su anuncio debía ser retirado INMEDIATAMENTE, pero lo dejaron pasar anoche durante la Serie Mundial, a sabiendas de que era un FRAUDE", por lo que tomó su decisión de aumentar los gravámenes.

Canadá buscaba que Corte de EU los "rescatara" de los aranceles, dice Trump

Trump remarcó que "Canadá fue descubierto in fraganti publicando un anuncio fraudulento sobre el discurso de Ronald Reagan sobre aranceles", y destacó que "el anuncio tergiversa el discurso radial presidencial" y "no solicitaron ni recibieron permiso para usar ni editar los comentarios".

El mandatario añadió que "la Fundación e Instituto Presidencial Ronald Reagan están revisando sus opciones legales en este asunto". Mencionó que "el único propósito de este FRAUDE era que Canadá esperara que la Corte Suprema de Estados Unidos los "rescatara" de los aranceles que han utilizado durante años para perjudicar a Estados Unidos".

La Corte Suprema de EU revisará si los aranceles fueron emitidos legalmente bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977 (IEEPA, por sus siglas en inglés) durante los argumentos orales programados para el 5 de noviembre.

Trump agregó que con sus gravámenes "Estados Unidos puede defenderse de los altos y excesivos aranceles canadienses (¡y también de los del resto del mundo!)".

