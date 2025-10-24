Más Información

Crimen se embolsa 3 mil 600 mdp al año por extorsionar a limoneros

La mañanera de Sheinbaum, 24 de octubre, minuto a minuto

Pollo, cigarros, minería y hasta cerveza... los otros negocios de la banda que extorsionó a líder limonero

Pemex: contamina y no repara los daños en el 86% de los casos

Auditoría Superior de la Federación reporta irregularidades y posibles daños por 2,7 millones de pesos en Conahcyt

Zhi Dong Zhang, traficante internacional, es entregado por Cuba a México; Harfuch confirma su traslado inmediato a EU

Auditoría de la Federación detecta posibles daños al erario en el 2024; monto alcanza los 6 mil 969 mdp

En la mira Adán Payambé, hijo de Augusto López, tras habitar departamento involucrado en red de corrupción, según el CEO

Desde Dubái, Noroña señala que Adán Augusto paró en seco intrigas por su viaje a Palestina; “muy agradecido”, expresa

Antropología recibe el Princesa de Asturias

Entre luto e incertidumbre trabajan los limoneros

“La esperanza a veces se termina, pero seguiremos”, afirman madres y familias buscadoras

Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió que busca "influir ilegalmente" en el caso que su administración llevó ante el Supremo estadounidense sobre la legalidad de los aranceles impuestos por el mandatario, que horas antes anunció la suspensión del diálogo comercial con Ottawa.

Trump repitió sus acusaciones de la víspera contra el gobierno canadiense, basado en un anuncio televisivo "fraudulento" promovido por el gobierno conservador de Ontario con palabras del expresidente republicano Ronald Reagan en contra de los gravámenes, algo que según Trump estaba sacado fuera de contexto.

Lee también

"Canadá hizo trampa y los descubrieron. (...) Canadá intenta influir ilegalmente en la Corte Suprema de EU en una de las sentencias más importantes en la historia de nuestro país", escribió en su red Truth Social.

Trump insistió en que Reagan "en realidad amaba los aranceles para nuestro país y su seguridad nacional".

"Canadá ha evadido los aranceles durante mucho tiempo, cobrando a nuestros agricultores hasta un 400%. Ahora, ni ellos ni otros países pueden seguir aprovechándose de EU", advirtió.

Lee también

El presidente estadounidense, Donald Trump, dio por terminadas las negociaciones comerciales con Canadá, debido a recientes anuncios televisivos en contra de los aranceles estadounidenses. Foto: Archivo
El presidente estadounidense, Donald Trump, dio por terminadas las negociaciones comerciales con Canadá, debido a recientes anuncios televisivos en contra de los aranceles estadounidenses. Foto: Archivo

Tribunal Supremo de EU revisa legalidad de los aranceles de Trump

Canadá es uno de los principales socios comerciales de EU, pero las relaciones entre ambos países se han enfriado desde que el republicano lanzara una guerra comercial contra los aliados comerciales de Washington y expresara su deseo de anexar a su vecino del norte, tras su regreso al poder el pasado enero.

En septiembre pasado, el Tribunal Supremo de EU aceptó revisar por la vía rápida la legalidad de la mayor parte de los aranceles impuestos por Trump, una causa que el propio mandatario considera vital para poder mantener en vigor su subida de aranceles y sacar adelante su programa económico.

El Supremo tiene previsto escuchar argumentaciones a principios de noviembre sobre si el gobierno de Trump puede usar poderes económicos de emergencia para imponer el mayor aumento arancelario de la historia reciente del país.

