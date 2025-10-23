Más Información

Zhi Dong Zhang, traficante internacional, es entregado por Cuba a México; Harfuch confirma su traslado inmediato a EU

Auditoría Superior reporta irregularidades y posibles daños en Conahcyt; más de 2 mil 700 mdp sin aclarar

En la mira Adán Payambé, hijo de Augusto López, tras habitar departamento involucrado en red de corrupción, según el CEO

Sergio Mayer defiende bailongo en San Lázaro en medio de emergencia por lluvias en 5 estados; "no es incorrecto"

Trump da por terminadas negociaciones comerciales con Canadá por anuncio donde critica aranceles

ASF detecta más de 64 mdp en daños al erario por irregularidades en obras de Conagua; acusa pagos indebidos

Auditoría de la Federación detecta posibles daños al erario en el 2024; monto alcanza los 6 mil 969 mdp

Caso David Cohen: Policía de investigación de CDMX va tras "El Guffi"; habría contratado a Héctor y Donovan para asesinar al abogado

¿Qué es Compas? La planta automotriz de Aguascalientes que anunció su cierre

Derrame de combustible en Río Pantepec, Veracruz está controlado, asegura Marina; recolectan 345 mil litros de hidrocarburos

Caen operadores de "El Botox" y "Jandos", de Los Blancos de Troya, presuntamente relacionados con asesinato de líder limonero

Autoridades clausuran fiesta clandestina con 500 jóvenes en colonia Juárez de la alcaldía Cuauhtémoc; hay 3 detenidos

El presidente estadounidense, , dio por terminadas las negociaciones comerciales con Canadá, debido a recientes anuncios televisivos en contra de los aranceles estadounidenses, que calificó de “comportamiento atroz” destinado a influir en las decisiones de los tribunales estadounidenses.

En su cuenta en Truth Social, Trump posteó que “la Fundación Ronald Reagan acaba de anunciar que ha utilizado de manera fraudulenta un anuncio, que es FALSO, en el que aparece Ronald Reagan hablando negativamente sobre los aranceles”.

El mandatario estadounidense señaló que “el anuncio costó 75 mil dólares” y que los canadienses decidieron usarlo “para interferir en la decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos y otros tribunales”, que evalúan los aranceles que ha impuesto Trump a diferentes países.

En su post, Trump subrayó que “los aranceles son muy importantes para la seguridad nacional y la economía de Estados Unidos” y dijo que “debido a su comportamiento atroz, se dan por terminadas todas las negociaciones comerciales con Canadá”.

La publicación se produce después de que el primer ministro canadiense, Mark Carney, dijera que su objetivo es duplicar las exportaciones de su país a países fuera de Estados Unidos debido a la amenaza que suponen los aranceles de Trump.

El anuncio, promovido por el jefe de gobierno de Ontario, Doug Ford, extrae fragmentos de un discurso radiofónico que Reagan pronunció en 1987 para justificar la imposición de aranceles del 100% a los productos electrónicos japoneses en el marco de una disputa comercial sobre semiconductores.

En su discurso, Reagan advertía de los peligros económicos a largo plazo que suponían los aranceles sobre las importaciones extranjeras vendidas a los estadounidenses como política proteccionista y explicaba que se imponían para resolver un problema concreto, no para iniciar una guerra comercial.

“A largo plazo, esas barreras comerciales perjudican a todos los estadounidenses, tanto a los trabajadores como a los consumidores”, dice Reagan en el anuncio. “Los aranceles elevados provocan inevitablemente represalias por parte de otros países y desencadenan feroces guerras comerciales. Entonces ocurre lo peor. Los mercados se contraen y colapsan, las empresas y las industrias cierran y millones de personas pierden sus puestos de trabajo”.

“Vamos a repetir ese mensaje en todos los distritos republicanos del país”, aseveró Ford al mostrar la publicidad que se ha emitido a través de Newsmax y de Bloomberg y programada para emitirse también en Fox, NBC, Comcast, Spectrum, Sinclair Group, CBS, CNBC y ESPN, según el medio Politico, que destacó que la embajada de China en Washington usó el mismo video para criticar los aranceles globales de Trump cuando la guerra comercial entre China y Estados Unidos se recrudeció en primavera.

Canadá, a diferencia de otros aliados de Estados Unidos, todavía no logra sellar un acuerdo para frenar la guerra comercial de Trump.

Trump impuso aranceles a ciertos productos canadienses no cubiertos por el T-MEC, el tratado de libre comercio entre ambos países que también incluye a México.

El pasado 7 de octubre, Carney se reunió con Trump en la Casa Blanca, pero no alcanzaron ningún acuerdo para aliviar el tema de los aranceles.

Canadá destina el 75% de sus exportaciones a Estados Unidos y registró una caída en su PIB de cerca del 1.5% en el segundo trimestre del año.

El próximo 5 de noviembre están previstos alegatos orales en el Tribunal Supremo sobre los recursos legales contra una parte significativa de los aranceles de Trump, incluyendo los tipos específicos por país que constituyen la clave tanto de la política exterior como de la agenda económica de Trump.

Ontario emitió el anuncio durante uno de los partidos de la Serie de Campeonato de la Liga Americana de la MLB entre los Toronto Blue Jays y los Seattle Mariners. Fox Sports, que retransmitió el partido, afirmó que más de 9 millones de personas lo vieron.

La Fundación Presidencial Reagan señaló este jueves que estaba "estudiando sus opciones legales" en relación con el uso del discurso de Reagan, y acusó que "el anuncio tergiversa el discurso presidencial radiofónico, y el gobierno de Ontario no solicitó ni recibió permiso para utilizar y editar las declaraciones".

