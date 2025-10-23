Más Información

Auditoría Superior reporta irregularidades y posibles daños en Conahcyt; más de 2 mil 700 mdp sin aclarar

Auditoría Superior reporta irregularidades y posibles daños en Conahcyt; más de 2 mil 700 mdp sin aclarar

En la mira Adán Payambé, hijo de Augusto López, tras habitar departamento involucrado en red de corrupción, según el CEO

En la mira Adán Payambé, hijo de Augusto López, tras habitar departamento involucrado en red de corrupción, según el CEO

Matan a empresario citrícola en Álamo, Veracruz; un comando lo atacó en la vía pública

Matan a empresario citrícola en Álamo, Veracruz; un comando lo atacó en la vía pública

Sergio Mayer defiende bailongo en San Lázaro en medio de emergencia por lluvias en 5 estados; "no es incorrecto"

Sergio Mayer defiende bailongo en San Lázaro en medio de emergencia por lluvias en 5 estados; "no es incorrecto"

Caso David Cohen: Policía de investigación de CDMX va tras "El Guffi"; habría contratado a Héctor y Donovan para asesinar al abogado

Caso David Cohen: Policía de investigación de CDMX va tras "El Guffi"; habría contratado a Héctor y Donovan para asesinar al abogado

ASF detecta más de 64 mdp en daños al erario por irregularidades en obras de Conagua; acusa pagos indebidos

ASF detecta más de 64 mdp en daños al erario por irregularidades en obras de Conagua; acusa pagos indebidos

Auditoría de la Federación detecta posibles daños al erario en el 2024; monto alcanza los 6 mil 969 mdp

Auditoría de la Federación detecta posibles daños al erario en el 2024; monto alcanza los 6 mil 969 mdp

Arca Continental prevé aumentar 10% el precio de sus productos en 2026 por alza del IEPS

Arca Continental prevé aumentar 10% el precio de sus productos en 2026 por alza del IEPS

¿Qué es Compas? La planta automotriz de Aguascalientes que anunció su cierre

¿Qué es Compas? La planta automotriz de Aguascalientes que anunció su cierre

Derrame de combustible en Río Pantepec, Veracruz está controlado, asegura Marina; recolectan 345 mil litros de hidrocarburos

Derrame de combustible en Río Pantepec, Veracruz está controlado, asegura Marina; recolectan 345 mil litros de hidrocarburos

En medio de exigencias de justicia, despiden al pequeño Anuel, quien murió tras caerle una estructura dentro de su escuela en Coahuila

En medio de exigencias de justicia, despiden al pequeño Anuel, quien murió tras caerle una estructura dentro de su escuela en Coahuila

Detienen a una persona por caso de Anuel, niño que murió tras desplome de estructura del programa "La Escuela es Nuestra"

Detienen a una persona por caso de Anuel, niño que murió tras desplome de estructura del programa "La Escuela es Nuestra"

Washington.- Empresas tecnológicas como , Apple, Gemini, junto a más de una decena de magnates de diversos sectores se encuentran incluidos en la lista de patrocinadores que reunieron 300 millones de dólares para construir el polémico que el presidente Donald Trump ubicará en el ala este de la Casa Presidencial que comenzó a ser demolida esta semana.

La administración de Trump compartió la extensa lista completa de los donantes ricos y las corporaciones para la obra de 90 mil metros cuadrados que será construida en el área de la Casa Blanca que está siendo demolida por excavadoras esta semana.

Entre las decenas de empresa, destaca Amazon, del magnate Jeff Bezos, Meta propiedad de Mark Zuckerberg, Google, Gemini y Microsoft de Bill Gates.

Lee también

En la lista se menciona directamente al inversionista Konstantin Sokolov, al petrolero y financista de Trump, Harold Hamm, así como a la pareja integrada por la exsenadora republicana Kelly Loeffer Y Jeff Sprecher, quien es el director de Intercontinental Exchange, dueño de la Bolsa de .

La lista incluye a Benjamín León, el magnate de origen cubano que esta misma mañana fue confirmado como el nuevo embajador de Estados Unidos en España, tras haber sido propuesto a principios de 2025 por Trump.

Durante una cena auspiciada por Trump la semana pasada en la Casa Blanca, el republicano reunió a los magnates y entre bromas aseguró que "este es el precio de tener acceso al presidente" y también dijo que la obra del salón de baile no le costaría un centavo a los estadounidenses.

El diseño corresponde a la firma McCrery Architects, que conservará el estilo neoclásico estadounidense característico del complejo presidencial.

Lee también

El Ala Este de la Casa Blanca fue construida en 1902, durante la presidencia de Theodore Roosevelt, para equilibrar visualmente el Ala Oeste, donde se encuentra el Despacho Oval.

Inicialmente era una estructura sencilla de dos pisos, que fue ampliada en 1942, bajo el mandato de Franklin D. Roosevelt, con la incorporación de un búnker subterráneo.

El Fideicomiso Nacional para la Preservación Histórica, una organización sin ánimo de lucro, hizo un llamamiento urgente a la paralización de las obras "hasta que los planes pasen por los procesos legales de revisión pública requeridos".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/mgm

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Pensión Bienestar ¿Cuándo pagan el último depósito ¿Darán aguinaldo Esto se sabe. Foto: Canva / Banco del Bienestar / Secretaría del Bienestar

Pensión Bienestar: ¿Cuándo pagan el último depósito? ¿Darán aguinaldo? Esto se sabe

IMSS da buenas noticias: pensionados que recibirán aumento del 15% en 2025. Foto: Adobe / IMSS

IMSS da buenas noticias: pensionados que recibirán aumento del 15% en 2025

Trabajo en Canadá Foto: iStock

Buscan jornaleros agrícolas en Canadá y sólo piden secundaria: Aquí el salario y requisitos

Cambio de horario invierno 2025 México y Estados Unidos. ¿Se adelanta o se atrasa? Estados donde aplica. Foto: CANVA

Cambio de horario invierno 2025 México y Estados Unidos. ¿Se adelanta o se atrasa? Estados donde aplica

¿Cuándo es el Black Friday y Cyber Monday 2025? Fechas oficiales, ofertas y todo lo que debes saber. Foto: Canva

¿Cuándo es el Black Friday y Cyber Monday 2025? Fechas oficiales, ofertas y todo lo que debes saber