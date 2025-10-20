Washington. Las obras para construir la salón de baile encargada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca empezaron este lunes con la demolición de una parte de la residencia presidencial, pese a que el mandatario dijo que el nuevo recinto sería un anexo y que no se cambiaría la estructura original.

Algunos corresponsales hicieron públicas las primeras imágenes de las máquinas de demolición trabajando en el ala este de la Casa Blanca.

Según informó la administración de Donald Trump en un comunicado hace unas semanas, la nueva instalación iba a estar "separada de manera sustancial" del edificio principal, sin embargo, como pudieron constatar varios periodistas presentes hoy, la estructura original de la Casa Blanca sí se verá afectada.

Un funcionario de la Casa Blanca confirmó, en condición de anonimato, al diario The Washington Post que las demoliciones vistas son para construir el salón y apuntaron que éste sustituirá al ala este.

Trump ha ordenado construir una sala de baile en la Casa Blanca de unos ocho mil metros cuadrados de superficie en el ala este con una capacidad para hasta 900 personas, según precisó la semana pasada a la cadena NBC .

Here’s new video of The Trump administration tearing down the East Wing of the White House!

pic.twitter.com/xKXHNFwIS1 — Lucas Sanders 💙🗳️🌊💪🌈🚺🟧 (@LucasSa56947288) October 20, 2025

El proyecto tiene un coste estimado de 200 millones de dólares, que, según la Casa Blanca, estará cubierto por donaciones del propio presidente y de otros "patriotas".

La empresa encargada de las obras es la constructora Clark, con sede en el estado Virginia y responsable de proyectos emblema en la capital estadounidense como el estadio Capital One Arena y el parque L’Enfant Plaza.

El diseño corresponde a su vez a la firma McCrery Architects, que conservará el estilo neoclásico estadounidense que prima en la Casa Blanca.

🚨 JUST IN: Construction workers at President Trump's direction have BEGUN demolition on the East Wing facade to build the DJT-funded ballroom



Trump has PROMISED it will match up perfectly with the current White House architecture. No "modernist" BS.



Amazing things are… pic.twitter.com/dwSqd6MLGr — Eric Daugherty (@EricLDaugh) October 20, 2025

