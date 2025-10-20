Más Información

AWS sufre caída global: qué hay detrás del fallo en la nube

Damnificados por lluvias recibirán este miércoles el primer apoyo de 20 mil pesos; entregarán vales para enseres domésticos

“Recobramos 200 mil mdp de huachicol, pero no acaba el cáncer”, entrevista al director general de Aduanas

Sheinbaum presenta cuatro ejes de trabajo por emergencia de lluvias; busca alertar por celular de condiciones climáticas

El auditor que tejió una red de empresas e intereses en Morelos

Sheinbaum critica relanzamiento de imagen del PAN; acusa falta de sensibilidad con familias afectadas por lluvias

“Si nos dividimos le facilitamos el poder a Morena”, afirman priistas tras ruptura de alianza con PAN

Álvarez-Buylla omitió declarar construcción de casa-estudio para su hija

Aseguran más de un millón 600 mil litros de huachicol en cateo a empresa en Guanajuato; valor supera los 30 mdp

Salinas Pliego deja abierta una posible candidatura presidencial al estilo de Milei; "¿por qué no? Sacar a los zurdos de mier..."

“Las lanchas ya están al tope de las bardas”, comerciantes en presa de Valle de Bravo con temor se inunden sus negocios

“Lo más importante es haber regresado la gobernanza a Ecatepec”, afirma la alcaldesa Azucena Cisneros

Washington. El asesor económico del presidente , Kevin Hassett, dio señales este lunes de que el en EU podría terminar en los próximos días y advirtió que la Casa Blanca tomaría fuertes medidas contra los demócratas que no cooperen en la aprobación de nuevos fondos en el Congreso.

La paralización, que hoy cumple 20 días, podría llegar a su fin "en algún momento esta semana", dijo Hasset en entrevista con CNBC.

También indicó que muchos congresistas demócratas "moderados" estarían dispuestos a dialogar sobre la propuesta republicana, que busca financiar las operaciones federales hasta el próximo 21 de noviembre y ha fallado diez veces en el Senado por falta de apoyo de la oposición.

Si esto no sucede, el director del de la Casa Blanca insistió en que la Administración Trump podría "imponer medidas más estrictas para traer (a los demócratas) a la mesa de negociación".

Por su parte, el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano , volvió a cargar este lunes contra los demócratas, a quienes acusó de estar "jugando" con la situación.

"Este es ya el tercer cierre de Gobierno más largo de la historia, pero si se analiza atentamente, es el cierre total más largo de todos los tiempos", Johnson en una rueda de prensa.

Aunque recordó que los cierres de 1995 y 2018 fueron "más extensos", aseguró que el actual es "la más costosa, egoísta y peligrosa en la historia del Congreso de los Estados Unidos".

El republicano ironizó también sobre las manifestaciones de "" en contra de las políticas del presidente republicano que tuvieron lugar el sábado por todo el país, y declaró que si el mandatario fuera un rey, "el Gobierno estaría abierto".

"Espero que ahora entren en razón y pongan fin a este cierre", añadió en alusión a los , que en su gran mayoría respaldaron las protestas.

El Senado votará esta tarde por undécima vez la propuesta provisional republicana para abrir el Gobierno federal hasta el próximo mes, aunque no hay indicios de que el resultado vaya a ser diferente al de las otras .

El cierre de Gobierno estadounidense está a punto de entrar en su cuarta semana sin perspectivas de acuerdo en la Cámara Alta, donde se necesitan un mínimo de 60 votos para aprobar una nueva ley presupuestaria que desbloquee los fondos federales.

Los republicanos controlan el Senado con 53 escaños, por lo que necesitan al menos siete votos demócratas para romper el impasse y aprobar la nueva financiación.

El principal foco de las diferencias entre republicanos y demócratas es la extensión de créditos a la Ley de Cuidado Asequible o Obamacare, que deben expirar a fines de año. El partido del presidente Trump acusa a la oposición de querer financiar la salud de "", algo que estos niegan.

