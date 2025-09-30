Inicia cierre de gobierno en EU; el primero en siete años

El gobierno estadounidense inició oficialmente su cierre parcial, luego de que los republicanos y los demócratas no lograran ponerse de acuerdo para mantenerlo financiado. Es el primero en siete años; el último fue durante el primer mandato de Donald Trump.

La Casa Blanca tenía en su página web un reloj marcando las horas que faltaban para lo que llama "el cierre demócrata" y ahora el reloj marca el tiempo que ha pasado desde que, dice, "los demócratas han cerrado el gobierno".

Los líderes demócratas Hakeem Jeffries y Chuck Schumer culparon al presidente Donald Trump y a los republicanos.

“Después de meses de hacer la vida más difícil y más cara, Donald Trump y los republicanos ahora han cerrado el gobierno federal porque no quieren proteger la atención médica del pueblo estadounidense”, dijeron los líderes demócratas en una declaración conjunta. Jeffries y Schumer reiteraron en la declaración que los demócratas “siguen dispuestos a encontrar un camino bipartidista para avanzar”, y agregaron: “Necesitamos un socio creíble”.Mientras tanto, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y el líder de la mayoría del Senado, John Thune, dijeron el martes por la noche que no están dispuestos a negociar hasta que el gobierno vuelva a abrir.

En la tarde, la votación de 55 a 45 sobre un proyecto de ley para extender la financiación federal durante siete semanas no alcanzó los 60 votos necesarios.

El líder demócrata del Senado, Schumer, dijo por la tarde que los republicanos están tratando de "intimidar" a los demócratas al negarse a negociar una extensión de los créditos fiscales ampliados de la Ley de Atención Médica Asequible que vencen a fin de año.

Lee también ¿Cómo fue la detención de "Pequeño J"?, el presunto autor intelectual del triple feminicidio en Argentina

"Esperamos que se sienten con nosotros y hablen", dijo Schumer después de la votación. "De lo contrario, serán los republicanos los que nos llevarán directamente a un cierre esta noche a medianoche. El pueblo estadounidense los culpará por paralizar el gobierno federal".

El fracaso del Congreso para mantener abierto el gobierno significa que cientos de miles de empleados federales podrían ser suspendidos o despedidos. Tras la votación, la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca emitió un memorando que indicaba que "las agencias afectadas deben ahora ejecutar sus planes para un cierre ordenado".

Amenazando con represalias a los demócratas, Trump dijo el martes que un cierre podría incluir "eliminar a un gran número de personas, eliminar cosas que les gustan, eliminar programas que les gustan".

Lee también Anuncio de Bad Bunny en el medio tiempo del Súper Bowl enfurece a seguidores de Trump

Trump y sus correligionarios republicanos afirmaron que no considerarán ningún cambio en la legislación, argumentando que se trata de un proyecto de ley simplificado y "limpio" que no debería generar controversia. El líder de la mayoría del Senado, John Thune, afirmó que "podemos reabrirlo mañana" si suficientes demócratas rompen filas partidistas.

El último cierre gubernamental ocurrió durante el primer mandato de Trump, de diciembre de 2018 a enero de 2019, cuando exigió que el Congreso le otorgara fondos para su muro fronterizo entre Estados Unidos y México. Trump dio marcha atrás después de 35 días —el cierre más largo de la historia— en medio de crecientes retrasos en los aeropuertos y la falta de pago de los empleados federales.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mgm