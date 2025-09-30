Más Información

Inicia cierre de gobierno en EU; el primero en siete años

Inicia cierre de gobierno en EU; el primero en siete años

Cinco hombres roban Sanborns en la alcaldía Benito Juárez

Cinco hombres roban Sanborns en la alcaldía Benito Juárez

Alcaldía Iztapalapa cierra Puente de la Concordia por grieta de más de 6 metros; Secretaría del Agua reporta hundimiento

Alcaldía Iztapalapa cierra Puente de la Concordia por grieta de más de 6 metros; Secretaría del Agua reporta hundimiento

Gobierno de Campeche expropia cuatro predios vinculados a familiares de "Alito" Moreno; suman 70 mil metros cuadrados

Gobierno de Campeche expropia cuatro predios vinculados a familiares de "Alito" Moreno; suman 70 mil metros cuadrados

Investigación de huachicol fiscal no ha terminado: Rosa Icela; “bastantes serán procesados”, promete

Investigación de huachicol fiscal no ha terminado: Rosa Icela; “bastantes serán procesados”, promete

Muere médica cubana del IMSS-Bienestar mientras laboraba en hospital de Veracruz; embajada de Cuba lamenta fallecimiento

Muere médica cubana del IMSS-Bienestar mientras laboraba en hospital de Veracruz; embajada de Cuba lamenta fallecimiento

Senado ratifica nombramiento de Alejandro Encinas como representante en la OEA; velaré por la soberanía de México, dice

Senado ratifica nombramiento de Alejandro Encinas como representante en la OEA; velaré por la soberanía de México, dice

Dictan prisión oficiosa a exfuncionario aduanero implicado en operativo “Rápido y Furioso”; es acusado de tráfico de armas

Dictan prisión oficiosa a exfuncionario aduanero implicado en operativo “Rápido y Furioso”; es acusado de tráfico de armas

Detienen en Badiraguato a “Chuki”, piloto aviador del Cártel de Sinaloa; es acusado de tráfico de armas

Detienen en Badiraguato a “Chuki”, piloto aviador del Cártel de Sinaloa; es acusado de tráfico de armas

Sheinbaum visita Neza tras tromba que dejó varias afectaciones; “no se va a quedar ninguna familia desamparada”, afirma

Sheinbaum visita Neza tras tromba que dejó varias afectaciones; “no se va a quedar ninguna familia desamparada”, afirma

Fiscalía deslinda a Ocesa de la tragedia del Axe Ceremonia

Fiscalía deslinda a Ocesa de la tragedia del Axe Ceremonia

Grieta del Puente de la Concordia no tiene relación con explosión de pipa de gas, asegura alcaldía Iztapalapa

Grieta del Puente de la Concordia no tiene relación con explosión de pipa de gas, asegura alcaldía Iztapalapa

El gobierno estadounidense inició oficialmente su cierre parcial, luego de que los republicanos y los demócratas no lograran ponerse de acuerdo para mantenerlo financiado. Es el primero en siete años; el último fue durante el primer mandato de Donald Trump.

La Casa Blanca tenía en su página web un reloj marcando las horas que faltaban para lo que llama "el cierre demócrata" y ahora el reloj marca el tiempo que ha pasado desde que, dice, "los demócratas han cerrado el gobierno".

Los líderes demócratas Hakeem Jeffries y Chuck Schumer culparon al presidente Donald Trump y a los republicanos.

“Después de meses de hacer la vida más difícil y más cara, Donald Trump y los republicanos ahora han cerrado el gobierno federal porque no quieren proteger la atención médica del pueblo estadounidense”, dijeron los líderes demócratas en una declaración conjunta. Jeffries y Schumer reiteraron en la declaración que los demócratas “siguen dispuestos a encontrar un camino bipartidista para avanzar”, y agregaron: “Necesitamos un socio creíble”.Mientras tanto, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y el líder de la mayoría del Senado, John Thune, dijeron el martes por la noche que no están dispuestos a negociar hasta que el gobierno vuelva a abrir.

En la tarde, la votación de 55 a 45 sobre un proyecto de ley para extender la financiación federal durante siete semanas no alcanzó los 60 votos necesarios.

El líder demócrata del Senado, Schumer, dijo por la tarde que los republicanos están tratando de "intimidar" a los demócratas al negarse a negociar una extensión de los créditos fiscales ampliados de la Ley de Atención Médica Asequible que vencen a fin de año.

Lee también

"Esperamos que se sienten con nosotros y hablen", dijo Schumer después de la votación. "De lo contrario, serán los republicanos los que nos llevarán directamente a un cierre esta noche a medianoche. El pueblo estadounidense los culpará por paralizar el gobierno federal".

El fracaso del Congreso para mantener abierto el gobierno significa que cientos de miles de empleados federales podrían ser suspendidos o despedidos. Tras la votación, la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca emitió un memorando que indicaba que "las agencias afectadas deben ahora ejecutar sus planes para un cierre ordenado".

Amenazando con represalias a los demócratas, Trump dijo el martes que un cierre podría incluir "eliminar a un gran número de personas, eliminar cosas que les gustan, eliminar programas que les gustan".

Lee también

Trump y sus correligionarios republicanos afirmaron que no considerarán ningún cambio en la legislación, argumentando que se trata de un proyecto de ley simplificado y "limpio" que no debería generar controversia. El líder de la mayoría del Senado, John Thune, afirmó que "podemos reabrirlo mañana" si suficientes demócratas rompen filas partidistas.

El último cierre gubernamental ocurrió durante el primer mandato de Trump, de diciembre de 2018 a enero de 2019, cuando exigió que el Congreso le otorgara fondos para su muro fronterizo entre Estados Unidos y México. Trump dio marcha atrás después de 35 días —el cierre más largo de la historia— en medio de crecientes retrasos en los aeropuertos y la falta de pago de los empleados federales.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
Únete a nuestro canal

mgm

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Tengo que activar el MTU de mi tarjeta del Bienestar Esto dicen las autoridades. Foto: Banco del Bienestar

¿Tengo que activar el MTU de mi tarjeta del Bienestar? Esto dicen las autoridades

CURP Biométrica entra en vigor en Octubre 2025. Tutorial para sacar nueva CURP obligatoria: requisitos y dónde tramitarla. Foto: Adobe / RENAPO

CURP Biométrica entra en vigor en Octubre 2025. Tutorial para sacar nueva CURP obligatoria: requisitos y dónde tramitarla

visa americana. Foto: iStock

Visa Integrity Fee: A partir de esta fecha AUMENTA el costo de la visa americana

"Amenaza invisible": asteroides "asesinos de ciudades" ocultos cerca de Venus podrían impactar la Tierra. Foto: Canva

"Amenaza invisible": asteroides "asesinos de ciudades" ocultos cerca de Venus podrían impactar la Tierra

DS-160/ Getty Images/iStockphoto

¿Visa aprobada o rechazada? DS 160, el paso silencioso que define tu éxito en el trámite