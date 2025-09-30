Washington.- Washington está a horas de otro cierre del gobierno federal, con perspectivas desalentadoras de un acuerdo de último minuto en el Congreso.

Los republicanos han elaborado una medida a corto plazo para financiar al gobierno hasta el 21 de noviembre, pero los demócratas han insistido en que la medida aborde sus preocupaciones sobre la atención médica. Quieren revertir los recortes a Medicaid incluidos en la megapropuesta de ley del presidente Donald Trump, aprobada este verano, y extender los créditos fiscales que hacen que las primas de seguro médico sean más asequibles para millones de personas que compran a través de los mercados establecidos por la Ley de Atención Médica Asequible. Los republicanos consideran que la propuesta demócrata es inviable.

Ninguna de las partes muestra señales de ceder, y ni siquiera se espera que la Cámara vote esta semana.

Lee también Gobierno de Estados Unidos "probablemente" va hacia el cierre administrativo, dice Trump

A continuación se muestra cómo se produciría el cierre:

¿Qué pasa durante un cierre?

Cuando se produce una interrupción de la financiación, la ley exige que las agencias cesen sus actividades y suspendan temporalmente a algunos empleados.

Durante el cierre parcial de 35 días del primer mandato de Trump, 340 mil de los 800 mil empleados federales de las agencias afectadas fueron suspendidos temporalmente. El resto estuvo "exento" y obligado a trabajar.

Foto: iStock

¿Qué trabajo gubernamental continúa durante el cierre?

Mucho, en realidad.

Investigadores del FBI, agentes de la CIA, controladores aéreos y agentes que operan los controles aeroportuarios siguen trabajando. Lo mismo hacen los miembros de las Fuerzas Armadas.

Los programas que dependen del gasto obligatorio generalmente también continúan durante un cierre. Los pagos del Seguro Social siguen enviándose. Las personas mayores que dependen de la cobertura de Medicare aún pueden consultar a sus médicos y proveedores de atención médica, presentar solicitudes de pago y recibir reembolsos.

Lee también Anuncio de Bad Bunny en el medio tiempo del Súper Bowl enfurece a seguidores de Trump

La atención médica para veteranos también continúa durante el cierre. Los centros médicos y las clínicas ambulatorias del Departamento de Asuntos de Veteranos permanecerán abiertos, y se seguirán procesando y entregando los beneficios. Los entierros continuarán en los cementerios nacionales.

¿Se les pagará a los trabajadores federales suspendidos?

Sí. En 2019, el Congreso aprobó un proyecto de ley que consagra en la ley el requisito de que los empleados suspendidos reciban un pago retroactivo una vez que se reanuden las operaciones.

Si bien eventualmente recibirán su pago, los trabajadores suspendidos y aquellos que permanecen en el trabajo pueden tener que prescindir de uno o más de sus cheques de pago regulares, dependiendo de cuánto dure el cierre, lo que creará estrés financiero para muchas familias.

Los miembros del servicio también recibirían el pago retroactivo de cualquier cheque de pago perdido una vez que se reanude la financiación federal.

¿Seguiré recibiendo correo?

Sí. El Servicio Postal de EU no se ve afectado por el cierre del gobierno. Es una entidad independiente que se financia con la venta de sus productos y servicios, no con el dinero de los impuestos.

El Capitolio de Estados Unidos, luego de que se evitó el cierre de gobierno. Foto: AFP

¿Qué se cierra durante un cierre?

Todas las administraciones tienen cierto margen de maniobra para elegir qué servicios congelar y cuáles mantener en caso de cierre.

La primera administración de Trump trabajó para mitigar el impacto de lo que se convirtió en el cierre parcial más largo del país en 2018 y 2019, pero en la reapertura selectiva de oficinas, los expertos dicen que vieron una voluntad de tomar atajos, desechar planes previos y adentrarse en territorio legalmente dudoso para mitigar el dolor.

Cada agencia federal desarrolla su propio plan de cierre. Los planes describen qué empleados de la agencia permanecerían en sus puestos durante el cierre y cuáles serían suspendidos temporalmente.

Lee también Juez de EU declara ilegales arrestos de estudiantes propalestinos

En una provocación, la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB) de la Casa Blanca amenazó con despedir masivamente a empleados federales durante un cierre. Un memorando de la OMB indicó que los programas que no recibieron financiación a través del megaproyecto de ley de Trump este verano serían los más afectados por el cierre.

Las agencias deberían considerar emitir avisos de reducción de personal para aquellos programas cuyo financiamiento vence el miércoles, que no tienen fuentes de financiamiento alternativas y "no son consistentes con las prioridades del Presidente", dice el memorando.

Anterior cierre de gobierno estadounidense. Foto: Archivo

Esa sería una medida mucho más drástica que en cierres anteriores, cuando los empleados federales suspendidos regresaron a sus puestos una vez que el Congreso aprobó el gasto público. Una reducción de personal no solo despediría a empleados, sino que también eliminaría sus puestos, lo que desencadenaría otra conmoción masiva en una fuerza laboral federal que ya ha enfrentado importantes recortes este año debido a las medidas del Departamento de Eficiencia Gubernamental y otras instancias de la administración republicana de Trump.

Prácticas de cierre en el pasado

Algunas agencias han actualizado recientemente sus planes en sus sitios web. Otras aún tienen planes actualizados por última vez hace meses o años, lo que proporciona un indicio de precedentes que podrían orientar a la administración Trump.

A continuación se presentan algunos extractos de dichos planes:

— El Departamento de Salud y Servicios Humanos suspenderá temporalmente a aproximadamente 41% de su personal, de un total de casi 80 mil empleados, según un plan de contingencia publicado en su sitio web. El resto del personal continuará con las actividades necesarias para proteger la vida y la propiedad.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) continuarán monitoreando los brotes de enfermedades. Los servicios médicos directos a través del Servicio de Salud Indígena y el Centro Clínico de los Institutos Nacionales de Salud (NIH) seguirán disponibles. Sin embargo, la comunicación de los CDC al público se verá obstaculizada y los NIH no admitirán nuevos pacientes en el Centro Clínico, excepto aquellos para quienes sea médicamente necesario.

Lee también Legisladores de Estados Unidos piden a YouTube frenar "impuesto para los hispanos"

En la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), su capacidad para proteger y promover la salud y la seguridad públicas se vería significativamente afectada, con numerosas actividades retrasadas o suspendidas. Por ejemplo, la agencia no aceptaría solicitudes de nuevos medicamentos ni dispositivos médicos que requieran el pago de una tarifa de usuario.

— Departamento de Educación: Ya afectado por los recortes de la administración, el departamento vería paralizada gran parte de su labor en caso de un cierre. El departamento afirma que muchas de sus operaciones principales continuarían —la ayuda financiera federal seguiría fluyendo y los pagos de préstamos estudiantiles seguirían pendientes—, pero las investigaciones sobre quejas de derechos civiles se detendrían y el departamento no otorgaría nuevas subvenciones federales. Aproximadamente el 87% de su plantilla estaría en licencia.

— Servicio de Parques Nacionales : Como regla general, si una instalación o área es inaccesible fuera del horario laboral, permanecerá cerrada mientras dure la interrupción de la financiación, según un plan de marzo de 2024. En los parques donde sea impráctico o imposible restringir el acceso público, la dotación de personal variará según el parque: «Por lo general, cuando los parques cuentan con áreas accesibles, como caminos, miradores, senderos, zonas de acampada y monumentos al aire libre, estas áreas permanecerán físicamente accesibles al público».

— Instituto Smithsonian: Un anuncio en su sitio web dice: “En caso de un cierre gubernamental, nuestros museos, centros de investigación y el Zoológico Nacional permanecerán abiertos al menos hasta el lunes 6 de octubre.

🇺🇸 | ÚLTIMA HORA: La Oficina de Administración y Presupuesto ordena a las agencias gubernamentales que ejecuten ahora sus planes para el cierre del gobierno. pic.twitter.com/Q0MgfW1caG — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) September 30, 2025

Cierre de gobierno en EU: así impacta en la economía

Phillip Swagel, director de la Oficina de Presupuesto del Congreso, afirmó que un cierre breve no tiene un gran impacto en la economía, especialmente porque, por ley, los empleados federales reciben su salario retroactivo. Sin embargo, "si el cierre continúa, puede generar incertidumbre sobre el papel del gobierno en nuestra sociedad y el impacto financiero en todos los programas que financia".

Lee también Ven grandes diferencias antes de posible cierre de gobierno en EU

“El impacto no es inmediato, pero con el tiempo hay un impacto negativo del cierre en la economía”, añadió.

Según Goldman Sachs Research, los mercados no han reaccionado con fuerza a los cierres anteriores. Al cierre de los tres cierres prolongados desde principios de la década de 1990, los mercados bursátiles cerraron sin cambios o al alza, incluso después de una caída inicial.

Un cierre gubernamental reduciría directamente el crecimiento en alrededor de 0.15 puntos porcentuales por cada semana que durara, o alrededor de 0.2 puntos porcentuales por semana una vez que se incluyeran los efectos del sector privado, y el crecimiento aumentaría en la misma cantidad acumulada en el trimestre siguiente a la reapertura, escribe Alec Phillips, economista político jefe de Estados Unidos en Goldman Sachs.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/mgm