Más Información

Investigación de huachicol fiscal no ha terminado: Rosa Icela; “bastantes serán procesados”, promete

Investigación de huachicol fiscal no ha terminado: Rosa Icela; “bastantes serán procesados”, promete

UNAM hará todo a su alcance para garantizar seguridad a sus estudiantes, señala rector; busca retorno ordenado de actividades

UNAM hará todo a su alcance para garantizar seguridad a sus estudiantes, señala rector; busca retorno ordenado de actividades

Explosión de pipa no fue por baches, dice Fiscalía; descarta también fallas en la unidad

Explosión de pipa no fue por baches, dice Fiscalía; descarta también fallas en la unidad

Sheinbaum recibirá a acreedores de EU de Salinas; empresario le responde

Sheinbaum recibirá a acreedores de EU de Salinas; empresario le responde

Toda una celebridad; ¿Quién era Miguel de la Mora, el estilista asesinado en Polanco?

Toda una celebridad; ¿Quién era Miguel de la Mora, el estilista asesinado en Polanco?

Suman 20 los muertos bajo custodia del ICE en un año; 6 eran mexicanos

Suman 20 los muertos bajo custodia del ICE en un año; 6 eran mexicanos

Detienen en Badiraguato a “Chuki”, piloto aviador del Cártel de Sinaloa; es acusado de tráfico de armas

Detienen en Badiraguato a “Chuki”, piloto aviador del Cártel de Sinaloa; es acusado de tráfico de armas

Diputados ponen alto a venta de bebidas energéticas a menores; avalan prohibir comercialización para este sector

Diputados ponen alto a venta de bebidas energéticas a menores; avalan prohibir comercialización para este sector

Cónsul de México en Orlando sostiene encuentro con supervisor de ICE; pide procesos justos y respeto a derechos de connacionales

Cónsul de México en Orlando sostiene encuentro con supervisor de ICE; pide procesos justos y respeto a derechos de connacionales

Claves de la disputa fiscal por electrolitos orales: impuesto a Electrolit generaría 5 mil mdp, señalan diputados

Claves de la disputa fiscal por electrolitos orales: impuesto a Electrolit generaría 5 mil mdp, señalan diputados

Mauricio Tabe asegura que asesinato de estilista en Polanco fue ataque directo; descarta cobro de piso

Mauricio Tabe asegura que asesinato de estilista en Polanco fue ataque directo; descarta cobro de piso

Ataques al transporte paralizan a Chilpancingo

Ataques al transporte paralizan a Chilpancingo

La política de la administración de de arrestar y tratar de deportar a estudiantes extranjeros por protestar en apoyo a los palestinos es una supresión flagrante e ilegal de la libertad de expresión, dijo un juez el martes.

En un fallo emitido en Boston, William Young afirmó que la ofensiva de los Departamentos de Seguridad Nacional y de Estado equivalía a una "represión verdaderamente escandalosa y a una supresión inconstitucional de la ".

Agregó que la administración Trump apuntó hacia estudiantes extranjeros que respaldaban a los palestinos mientras la guerra en Gaza continúa, con el "objetivo de sofocar las protestas estudiantiles propalestinas y aterrorizar a estudiantes".

Lee también

Young, que fue nombrado por el expresidente republicano Ronald Reagan, dijo que anunciará medidas correctivas.

En marzo, las autoridades migratorias de Estados Unidos comenzaron a arrestar y tratar de deportar a estudiantes extranjeros que habían sido activos en su oposición a los ataques de Israel contra la población de Gaza.

Los detenidos no fueron acusados de ningún delito y pasaron varias semanas en instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), a menudo en lugares muy lejanos a sus residencias.

Protestas durante una manifestación en solidaridad con los palestinos de Gaza frente a la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos, el 23 de septiembre de 2025. Foto: EFE
Protestas durante una manifestación en solidaridad con los palestinos de Gaza frente a la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos, el 23 de septiembre de 2025. Foto: EFE

Y Trump defiende arrestos diciendo que es una lucha contra el antisemitismo

El gobierno estadounidense se ha referido a estos arrestos como una lucha contra el antisemitismo y ha argumentado, sin mostrar evidencia, que los estudiantes arrestados fomentaban la violencia o respaldaban a Hamás.

La administración llegó a decir, incluso, que los estudiantes extranjeros no tienen los mismos derechos de libertad de expresión que los ciudadanos estadounidenses.

"Sí, los tienen", dijo Young en su fallo. "La Primera Enmienda no hace la distinción ingrata del presidente Trump y no se encuentra en nuestra historia o jurisprudencia".

El juez citó uno de los casos más destacados de la represión: el de Rumeysa Ozturk, una estudiante de posgrado en la Universidad Tufts en Boston que fue arrestada por agentes enmascarados fuera de su casa en marzo debido a un artículo de opinión que coescribió criticando la respuesta de la universidad a la guerra.

Lee también

Ozturk pasó más de seis semanas en una sede del ICE en Luisiana hasta que un juez ordenó su liberación.

El juez también mencionó a Mahmoud Khalil, un exestudiante de la Universidad de Columbia y residente legal en Estados Unidos. Khalil, arrestado en marzo y detenido hasta junio, fue uno de los líderes más visibles de las protestas pro-palestinas en el campus.

Durante el juicio, funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional testificaron que utilizaron listas elaboradas por organizaciones pro-israelíes para decidir a quien arrestaban, dijo el juez.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/mgm

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

CURP Biométrica entra en vigor en Octubre 2025. Tutorial para sacar nueva CURP obligatoria: requisitos y dónde tramitarla. Foto: Adobe / RENAPO

CURP Biométrica entra en vigor en Octubre 2025. Tutorial para sacar nueva CURP obligatoria: requisitos y dónde tramitarla

visa americana. Foto: iStock

Visa Integrity Fee: A partir de esta fecha AUMENTA el costo de la visa americana

"Amenaza invisible": asteroides "asesinos de ciudades" ocultos cerca de Venus podrían impactar la Tierra. Foto: Canva

"Amenaza invisible": asteroides "asesinos de ciudades" ocultos cerca de Venus podrían impactar la Tierra

DS-160/ Getty Images/iStockphoto

¿Visa aprobada o rechazada? DS 160, el paso silencioso que define tu éxito en el trámite

DISNEY DREAM. Foto: Cortesía Disney Cruise Line

Guía esencial para tu primer crucero Disney: 10 cosas que debes saber antes de ir