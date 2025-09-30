Más Información

Explosión de pipa en Puente de la Concordia, no fue por baches ni fallas en la unidad: Fiscalía CDMX

Diputados ponen alto a venta de bebidas energéticas a menores; avalan prohibir comercialización para este sector

"Todo el mundo conoce mi estilo de vida"; Adán Augusto detalla ingresos y acusa ataques de la derecha

Suman 20 los muertos bajo custodia del ICE en un año; 6 eran mexicanos

Detienen en Badiraguato a “Chuki”, piloto aviador del Cártel de Sinaloa; es acusado de tráfico de armas

Cónsul de México en Orlando sostiene encuentro con supervisor de ICE; pide procesos justos y respeto a derechos de connacionales

Sheinbaum recibirá a empresarios de EU a quienes Salinas Pliego les debe dinero; empresario responde a mención en la mañanera

Ataques al transporte paralizan a Chilpancingo

Claves de la disputa fiscal por electrolitos orales: impuesto a Electrolit generaría 5 mil mdp, señalan diputados

Investiga FGR campo de La Luz del Mundo en Michoacán

¿Quién era Miguel de la Mora, estilista de Micky's Hair asesinado la noche del lunes en Polanco?

Brugada anuncia medidas para regular el transporte de sustancias peligrosas tras explosión en Iztapalapa

Roma. El consideró este martes que el plan de paz para Medio Oriente presentado por el presidente de Estados Unidos,, "contiene elementos muy interesantes" y parece una "propuesta realista" y expresó su deseo de que el grupo islamista palestino , lo acepte en el plazo establecido.

En una comparecencia ante la prensa en su residencia de Castel Gandolfo (en las cercanías de Roma), el papa también afirmó que sobre la misión de la, los barcos de activistas que intentan llevar ayuda a Gaza, y que quieren romper el bloqueo naval impuesto por Israel, "se nota el deseo de responder a una verdadera ".

"Esperemos que no haya violencia y que se respete a las personas", agregó el pontífice ante la probable intervención de Israel para evitar que lleguen a las costas de Gaza.

Sobre el cambio de nombre a "Departamento de la Guerra" en Estados Unidos, su país, León XIV señaló que "esta forma de hablar es preocupante porque muestra cómo cada vez hay un aumento de las tensiones".

"Esperemos que solo sea una forma de hablar, por supuesto, es un estilo de gobierno que quiere mostrar fuerza para impresionar, esperemos que funcione y que no haya . Hay que trabajar siempre por la paz", añadió.

Por otro lado, respondiendo sobre los políticos estadounidenses destacó: "No sé si alguien que dice estar en contra del , pero a favor de la pena de muerte es provida, ni si alguien que está en contra del aborto, pero en contra de los derechos humanos de loses provida".

"Son problemas complejos, no sé si alguien tiene todas las respuestas, pero pido respeto mutuo y que, juntos, como seres humanos, como estadounidenses y como católicos, intentemos comprender estos problemas y encontrar el camino para seguir adelante", agregó.

