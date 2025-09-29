Más Información

Hernán Bermúdez controlaba el crimen junto al CJNG

La mañanera de Sheinbaum, 29 de septiembre, minuto a minuto

Caso Hernán Bermúdez: la pista que llevó al Ejército con el Munra o el Abuelo

Tiroteo en iglesia mormona en Michigan deja 4 muertos; indagan caso como "violencia selectiva"

CJNG desata ataques simultáneos en Michoacán; dejan tres muertos, un autobús incendiado y avionetas destruidas

CCHs suspenden actividades presenciales por amenazas digitales; solicitan intervención de Policía Cibernética

“Misión Cortafuegos” para frenar tráfico fronterizo de armas; estas son las claves del acuerdo de seguridad México-EU

Gira de primer informe reúne a 535 mil en 30 estados

Sheinbaum frena abucheos contra Pablo Lemus en Zapopan; “si no hay respeto nos vamos todos”, advierte

Profepa traslada a osa “Mina” a Hidalgo para recibir rehabilitación; investiga posible negligencia del Zoo “La Pastora”

Lluvias azotan a Iztapalapa; suman mil 66 viviendas afectadas por severas inundaciones

Reabre por completo Línea A del Metro tras 25 horas de servicio provisional

Argel. La (GSM), compuesta por más de 40 barcos que zarparon desde España, Túnez, Italia y Grecia para desafiar el , retomó este lunes su travesía hacia la franja, tras una breve parada en altamar debido a una fuga detectada en uno de sus barcos.

Las autoridades turcas intervinieran para rescatar a los tripulantes a bordo del barco averiado 'Johnny M', que sufrió una fuga en su sala de máquinas, tras lo que continuaron navegando y esperan alcanzar la en "los próximos cuatro días",

La flotilla integrada por 51 barcos tiene actualmente en su página de rastreo tan solo 47 barcos geololocalizado, después de la retirada de embarcaciones por fallos técnicos, entre ellos el 'Familia' en el que viajaban los miembros del comité directivo de la Global Sumud Flotilla que fueron reubicados.

La misión marítima advirtió que se acerca a una "zona de alto riesgo" y solicitó la "protección preventiva" de los Estados para alcanzar la , al defender su expedición como una "acción no violenta impulsada por la sociedad civil".

El Gobierno español ha enviado como apoyo el buque de acción marítima (BAM) 'Furor', que zarpó este viernes del puerto de Cartagena (Murcia -este de España-) y que protegerá a la flotilla.

El gobierno italiano también autorizó dos naves militares, para asistir a los barcos en caso de necesidad, tras haber propuesto entregar la en la isla de Chipre para transportarla posteriormente a Gaza, opción que la flotilla rechazó.

Desde su primera salida a principios de septiembre desde costas españolas, la flotilla integrada por 500 voluntarios de 48 países - entre ellos 50 ciudadanos españoles- ha afrontado diversos retrasos debido a problemas logísticos y técnicos, además de haber denunciado múltiples ataques con drones durante su travesía.

De forma paralela, un convoy con una decena de barcos partió este sábado desde Italia para unirse a la conocida como , que desde 2008 ha impulsado una decena de misiones, incluida la de 2010, cuando murieron 10 activistas en el al buque 'Mavi Marmara'.

La Flotilla de la Libertad anunció este domingo una nueva misión que partirá el próximo 1 de octubre desde un país del Mediterráneo que no quisieron concretar "por motivos de seguridad".

