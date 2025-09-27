Más Información
Roma.- Una decena de embarcaciones de la Flotilla de la Libertad (FFC) y del colectivo 'Thousand Madleens to Gaza' (TMTG) zarparán este sábado desde el puerto de San Giovanni Li Cuti, en la ciudad siciliana de Catania (sur de Italia), para unirse al intento de romper el bloqueo israelí sobre Gaza.
Aunque la iniciativa no forma parte de la Global Sumud Flotilla (GSF), los 51 barcos que partieron a principios de septiembre desde costas de España, Túnez, Italia y Grecia, los organizadores confirmaron este sábado en una rueda de prensa que ambas iniciativas son "aliadas" y mantendrán contacto diario.
"Navegamos detrás de ellos, pero no nos esperarán para unirnos a ellos en el mar. Algunos barcos de GSF (notablemente, el Conscience) se unirán a las 'Thousand Madleens' en el mar", precisó la organización.
Asimismo destacó que este "esfuerzo colectivo" de GSF y la FFC es "la flota más grande de la historia".
El zarpe está previsto para las 17:30 hora local (15:30 GMT) de este domingo, desde el puerto de San Giovanni Li Cuti, en el este de Sicilia, si las condiciones meteorológicas lo permiten.
A bordo de las embarcaciones viajarán alrededor de 70 personas de más de 20 nacionalidades, entre las que se encuentran nueve parlamentarios y representantes políticos de Bélgica, Dinamarca, la Unión Europea, Irlanda, Francia, España y Estados Unidos.
Las embarcaciones, "en su mayoría transportan suministros médicos, alimentos secos y material escolar, ya que estos han sido señalados como algunas de las principales prioridades por los palestinos sobre el terreno", dijeron los organizadores.
Por su parte, la Global Sumud Flotilla, se encuentra actualmente en la isla griega de Creta y prevé llegar a Gaza en un plazo estimado de entre cinco y ocho días, tras varios retrasos logísticos durante su travesía.
La FFC ha organizado múltiples misiones desde 2008, incluida la del buque 'Mavi Marmara' en 2010, que terminó con un ataque del ejército israelí en el que murieron nueve activistas turcos.
