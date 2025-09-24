Más Información

Venden base de datos de pensionados del IMSS en 50 mil pesos

Títulos sin certeza, falsificación ¡Y coordenadas hasta en Tailandia!: el hallazgo de Conagua en bases de datos

Interno se fuga del Reclusorio Oriente; citan a custodios y director ante el MP

Un muerto, tras tiroteo en centro de detención del ICE en Dallas; el atacante se quitó la vida

Intento de despojo en Culiacán contra camioneta de la nieta de Rubén Rocha deja dos escoltas lesionados; ella resulta ilesa

Dan ultimátum a farmacéuticas; “no estamos jugando”

"Grave y extrañísimo hecho": Noroña reporta robo en su casa de Tepoztlán

Tras polémica de Hugo Aguilar por tener casi 60 asesores, ministro presidente anuncia recorte del 40% de su personal

Inflación sube a 3.74% en la primera mitad de septiembre, con lo que liga tres quincenas al alza

Cuando Cárdenas y Muñoz Ledo fueron señalados “caballos de Troya del PRI” frente a De la Madrid y los expresidentes

Investigan vínculo entre joven hallado muerto y el intento de despojo en Culiacán contra camioneta de la nieta de Rubén Rocha

Lo que sabemos del caso de Paloma Nicole, joven de 14 años que murió tras una cirugía estética en Durango

El Alto Comisionado de la ONU para los pidió el miércoles que cesen los "ataques" contra la flotilla en ruta hacia la , solicitando una investigación "independiente".

"Se debe llevar a cabo una investigación independiente, imparcial y exhaustiva sobre los ataques y el hostigamiento que se han denunciado", declaró un portavoz del Alto Comisionado, Thameen Al Kheetan, mientras los activistas propalestinos de la flotilla afirman haber sido blanco de "explosiones y de múltiples drones" frente a .

"Estos ataques deben cesar y los responsables de estas violaciones deben rendir cuentas", añadió.

La flotilla, que zarpó a principios de mes desde Barcelona, ya había denunciado dos ataques con drones frente a Túnez.

"Los ataques y las contra quienes intentan brindar ayuda y apoyar a los cientos de miles de personas en Gaza que sufren de hambre y desafían toda comprensión", señaló Al Kheetan.

Entre los miembros de la flotilla se encuentran activistas propalestinos, incluida la ecologista sueca Greta Thunberg.

Los barcos de la flotilla tienen la intención de llegar a para entregar y "romper el bloqueo israelí", después de dos intentos bloqueados por Israel en junio y julio.

afirmó el lunes que no permitiría que la flotilla alcanzara Gaza, que se encuentra en situación de guerra, proponiéndoles atracar en Ashkelon, más al norte de este territorio.

