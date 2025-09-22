En el marco de la participación del canciller Juan Ramón de la Fuente en el segmento de Alto Nivel del 80° periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la ciudad de Nueva York, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó el posicionamiento de México en el reconocimiento de Palestina como Estado.

En su conferencia mañanera de este lunes 22 de septiembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo aseguró que el secretario de Relaciones Exteriores “lleva un mensaje de paz, dentro de lo que es la política exterior de nuestro país”.

Refirió que por primera vez, su administración reconoció a Nadya Rasheed como embajadora de Palestina en México, “con todos sus derechos”.

“La primera vez que reconocemos a un embajador, en ese caso embajadora de Palestina, con todos sus derechos como embajador, es en nuestro gobierno. La primera vez que un Presidente, una Presidenta, en este caso la Presidenta entrega o recibe las cartas credenciales del Estado palestino, y se reconoce como embajadora a quien está fungiendo hoy como embajadora de Palestina, es con nuestro gobierno”, expresó.

Puntualizó que antes se reconocían representantes diplomáticos, “pero no había habido embajadores”. “La primera vez que hay una embajadora Palestina, como tal reconocida, es con nuestro gobierno, eso es muy importante que se conozca”, insistió.

“Nosotros hemos acompañado desde el presidente López Obrador y ahora, todas las denuncias que se presentaron junto con el gobierno de Chile por la situación que está viviendo Gaza. Y todo el posicionamiento, de acuerdo con la comunidad internacional, de qué para este genocidio en Gaza, esa es nuestra posición.

“Y por supuesto, el reconocimiento de los dos estados: el Estado de Israel y el Estado palestino, y que no puede haber una agresión a la población civil como la que está habiendo en este momento, esa es la posición que lleve el canciller y la posición que tenemos nosotros y es importante que se conozca”, comentó la mandataria federal.

Destacó que México siempre buscará la paz, la no intervención y la autodeterminación de los pueblos.

apr