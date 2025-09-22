Más Información

Presentan en San Lázaro solicitud de Juicio Político contra Adán Augusto López

Asamblea General de la ONU: sigue aquí el minuto a minuto de la jornada previa a la reunión

Secretaría de Cultura de la CDMX paga 22 millones de pesos por conciertos de Residente y Muguruza

Sheinbaum asegura que se está poniendo orden a las concesiones de agua

Detectan 52 mil concesiones que huachicolean agua

Petro pide ayuda a Sheinbaum para localizar a artistas colombianos desaparecidos tras concierto en México

Ante un nuevo brote de en Nuevo León, la presidenta pidió a Estados Unidos que la decisión de abrir o no la frontera al ganado mexicano no sea discrecional.

En la conferencia matutina de este lunes 22 de septiembre, la Mandataria informó que hay un equipo de la que hace unos días hicieron revisión, y que demostraron que están haciendo todo lo que está en sus manos para mayor coordinación.

“Estuvo un equipo de la secretaria Rollins durante varias semanas en México, terminaron hace unos días, hicieron una revisión, están por dar su determinación, encontraron que se está haciendo todo lo que está en nuestras manos para evitar mayor contaminación del gusano barrenador.

“No fuera discrecional la decisión de abrir o cerrar la frontera, sino con criterios técnicos”, afirmó en el Salón Tesorería.

Desde mayo pasado, la frontera al ganado mexicano ha estado cerrada a causa del gusano barrenador.

