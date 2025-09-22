Ante un nuevo brote de gusano barrenador en Nuevo León, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió a Estados Unidos que la decisión de abrir o no la frontera al ganado mexicano no sea discrecional.

En la conferencia matutina de este lunes 22 de septiembre, la Mandataria informó que hay un equipo de la Secretaría de Agricultura de Estados Unidos que hace unos días hicieron revisión, y que demostraron que están haciendo todo lo que está en sus manos para mayor coordinación.

“Estuvo un equipo de la secretaria Rollins durante varias semanas en México, terminaron hace unos días, hicieron una revisión, están por dar su determinación, encontraron que se está haciendo todo lo que está en nuestras manos para evitar mayor contaminación del gusano barrenador.

Lee también Ante llegada de Hernán Bermúdez, José Ramiro López Obrador pide "escuchar a los que son acusados" y esperar investigación

“No fuera discrecional la decisión de abrir o cerrar la frontera, sino con criterios técnicos”, afirmó en el Salón Tesorería.

Desde mayo pasado, la frontera al ganado mexicano ha estado cerrada a causa del gusano barrenador.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr