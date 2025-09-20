Más Información

Hugo Aguilar integra a Vidulfo Rosales, exabogado del caso Ayotzinapa, a la Corte con un sueldo de 118 mil pesos

Suman 27 personas fallecidas por explosión de pipa de gas en Iztapalapa

Reportan al menos 250 asesinatos en México durante la semana de fiestas patrias

Ante llegada de Hernán Bermúdez, José Ramiro López Obrador pide "escuchar a los que son acusados" y esperar investigación

Premio Ariel 2025: María Rojo, Karina Gidi y otras estrellas del cine mexicano se lucen en la alfombra roja

Mundial 2026: Terminó la primera fase para comprar boletos; ¿Qué sigue ahora?

Tras la llegada a México de , exsecretario de Seguridad de Tabasco y presunto líder del grupo criminal "La Barredora", , secretario de Gobierno de Tabasco y hermano de AMLO, pidió esperar a que la FGR y la Fiscalía de Tabasco hagan su trabajo.

Sin embargo, indicó que en este asunto no es nada más la acusación sino que "también hay que escuchar a los que son acusados", serán las instancias que imparten imparten en este país los que se encargarán de resolver este asunto.

En entrevista con medios tras concluir la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum en la capital tabasqueña, el secretario estatal evitó opinar si, exgobernador de Tabasco y actual senador por Morena, es todavía un líder valido tras las presuntas acusaciones que se le han hecho en este caso.

Hernán Bermúdez, presunto líder de "La Barredora", llega a Toluca para ser trasladado al Altiplano este jueves 18 de septiembre de 2025. Foto: Especial
Hernán Bermúdez, presunto líder de "La Barredora", llega a Toluca para ser trasladado al Altiplano este jueves 18 de septiembre de 2025. Foto: Especial

"Yo creo que mi impresión es que hay que esperar, porque efectivamente está iniciando el proceso. Hay que esperar a ver cómo se desenvuelve. El asunto no es nada más la acusación, también hay que escuchar a los que son acusados, y entonces serán los que imparten justicia en este país los que se van a encargar de resolver este asunto.

"Como se está iniciando este proceso, y ha sido, digamos `mediático´ este evento, pues yo creo que hay que esperar, hay que tener calma", dijo.

"¿Los tabasqueños pueden tener confianza en la impartición de justicia en cuanto a la justicia federal?", se le preguntó.

"No, yo creo que sí. La muestra de que él ya está detenido pues ya es una muestra de que hay un cambio, porque anteriormente en mi pueblo, en Tepetitán se decía que `¿Cuándo has visto un costal de dinero metido en la cárcel?´. Pues bueno, ya está cambiando ese asunto.

"¿Tiene que cantar Hernán todo lo que sabe?", se le insistió.

"Hay que esperar, hay que esperar el proceso", dijo.

"¿Adán Augusto es un líder válido todavía por estas vinculaciones que se han hecho?", se le preguntó.

"Hay que esperar. Yo no me voy a meter a irme a declarar en contra de uno o de otra persona. Hay que esperar el proceso", respondió.

