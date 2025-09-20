Ante llegada de Hernán Bermúdez, José Ramiro López Obrador pide "escuchar a los que son acusados" y esperar investigación

Tras la llegada a México de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco y presunto líder del grupo criminal "La Barredora", José Ramiro López Obrador, secretario de Gobierno de Tabasco y hermano de AMLO, pidió esperar a que la FGR y la Fiscalía de Tabasco hagan su trabajo.

Sin embargo, indicó que en este asunto no es nada más la acusación sino que "también hay que escuchar a los que son acusados", serán las instancias que imparten imparten justicia en este país los que se encargarán de resolver este asunto.

En entrevista con medios tras concluir la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum en la capital tabasqueña, el secretario estatal evitó opinar si Adán Augusto López Hernández, exgobernador de Tabasco y actual senador por Morena, es todavía un líder valido tras las presuntas acusaciones que se le han hecho en este caso.

Lee también Sin cantar, dictan prisión preventiva a Hernán Bermúdez, líder de "La Barredora"

Hernán Bermúdez, presunto líder de "La Barredora", llega a Toluca para ser trasladado al Altiplano este jueves 18 de septiembre de 2025. Foto: Especial

"Yo creo que mi impresión es que hay que esperar, porque efectivamente está iniciando el proceso. Hay que esperar a ver cómo se desenvuelve. El asunto no es nada más la acusación, también hay que escuchar a los que son acusados, y entonces serán los que imparten justicia en este país los que se van a encargar de resolver este asunto.

"Como se está iniciando este proceso, y ha sido, digamos `mediático´ este evento, pues yo creo que hay que esperar, hay que tener calma", dijo.

"¿Los tabasqueños pueden tener confianza en la impartición de justicia en cuanto a la justicia federal?", se le preguntó.

Lee también Hernán Bermúdez Requena, el "Comandante H", podría enfrentar condena de 158 años de prisión: Fiscalía de Tabasco

"No, yo creo que sí. La muestra de que él ya está detenido pues ya es una muestra de que hay un cambio, porque anteriormente en mi pueblo, en Tepetitán se decía que `¿Cuándo has visto un costal de dinero metido en la cárcel?´. Pues bueno, ya está cambiando ese asunto.

"¿Tiene que cantar Hernán todo lo que sabe?", se le insistió.

"Hay que esperar, hay que esperar el proceso", dijo.

"¿Adán Augusto es un líder válido todavía por estas vinculaciones que se han hecho?", se le preguntó.

"Hay que esperar. Yo no me voy a meter a irme a declarar en contra de uno o de otra persona. Hay que esperar el proceso", respondió.

🗣️ Tras la llegada a México de Hernán Bermúdez, presunto líder de "La Barredora"; José Ramiro López Obrador, secretario de Gobierno de Tabasco, pidió esperar a que las autoridades hagan su trabajo y que "hay que escuchar a los que son acusados"

Video: @pedrovillaycana | EL… pic.twitter.com/WevuE3k8Q8 — El Universal (@El_Universal_Mx) September 20, 2025

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/bmc