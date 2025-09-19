Hernán Bermúdez comparece ante juez por asociación delictuosa, secuestro exprés y extorsión

El exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco Hernán Bermúdez Requena, "El Abuelo" o "Comandante H", comparece esta tarde por videoconferencia ante el juez de Control de la Región Nueve, que giró la orden de aprehensión en su contra por los delitos de asociación delictuosa, secuestro exprés y extorsión, misma que se le cumplimentó ayer a su llegada a Toluca, reportaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la entidad.

Desde el interior del penal de máxima seguridad del Altiplano, se conectó mediante una plataforma digital al presunto líder del grupo criminal "La Barredora" con el mencionado juez de control de Centro, Tabasco, para seguir la diligencia que se desarrolla en privado y en la que la Fiscalía General de Tabasco la hará la imputación formal y solicitará su vinculación a proceso y posiblemente la prisión preventiva justificada.

Asimismo, la defensa del exjefe policiaco tabasqueño podrá solicitar la duplicidad del término constitucional para que la situación jurídica de Bermúdez Requena se resuelva en los próximos días.

Lee también Hasta ahora no hay nada que incrimine a Adán Augusto López por el caso de Hernán Bermúdez: Sheinbaum

Hernán Bermúdez, presunto líder de "La Barredora", llega a Toluca para ser trasladado al Altiplano este jueves 18 de septiembre de 2025. Foto: Especial

La audiencia inicial estaba programada para la mañana de hoy, pero se retrasó debido a problemas técnicos, señalaron las fuentes.

Tras solucionar los problemas de conexión, la diligencia inicio pasado el mediodía y continúa en desarrollo en forma privada por razones de seguridad.

Previamente, la Fiscalía General del Estado de Tabasco informó que durante la audiencia inicial, solicitará al juez que Bermúdez Requena sea vinculado a proceso, con base en los datos de prueba que obran en la carpeta de investigación, misma que ya fue compartida a su defensa.

Lee también La Barredora arrancó a la par del gobierno de Adán Augusto

Aspectos del Aeropuerto de Toluca donde llegó Hernán Bermúdez, presunto líder de "La Barredora", desde Paraguay. Foto: Alejandro Vargas/ EL UNIVERSAL

Y con lo anterior, se dicten las medidas cautelares correspondientes.

Destacó que al haber sido ingresado al Centro Federal de Reinserción Social número uno, en el Estado de México, el juez de control evaluará las acciones para llevar a cabo las audiencias de seguimiento al proceso penal.

Refirió que, al momento de ser ingresado al penal del Altiplano, al exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco se le hicieron de conocimiento los derechos que la ley le otorga en razón a su calidad de investigado.

Lee también Hernán Bermúdez: 5 cartones de la prensa nacional que retratan la detención del presunto líder de "La Barredora"

Hernán Bermúdez, presunto líder de "La Barredora", llega a Toluca para ser trasladado al Altiplano este jueves 18 de septiembre de 2025. Foto: Especial

Además, expuso, el exjefe policial fue revisado por un médico especialista que dio cuenta de su óptima integridad física; y con pleno respeto a sus derechos humanos, se le dio acceso a la defensa que designe, a la carpeta de investigación que se le inició.

Agregó que en su oportunidad presentará los datos de prueba suficientes, y dará seguimiento a la investigación de la denuncia para cumplir con su compromiso de brindar una procuración de justicia eficiente, transparente y profesional.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/bmc