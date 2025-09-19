La Fiscalía General del Estado de Tabasco informó que está a la espera de que el Tribunal Superior de Justicia de la entidad fije hora de la audiencia inicial para formular imputación al exjefe policiaco tabasqueño, Hernán Bermúdez Requena, "El Abuelo" o "Comandante H", tras ejecutarsele ayer una orden de aprehensión por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés.

A través de un comunicado, la Fiscalía General del Estado adelantó que durante la audiencia inicial, solicitará al juez que Bermúdez Requena sea vinculado a proceso, con base en los datos de prueba que obran en la carpeta de investigación, misma que, aseguró, ya fue compartida a su defensa.

Y con lo anterior, se dicten las medidas cautelares correspondientes.

Hernán Bermúdez, presunto líder de "La Barredora", llega a Toluca para ser trasladado al Altiplano este jueves 18 de septiembre de 2025.

Se prevé que la diligencia sea privada y que el presunto líder del grupo criminal "La Barredora" sea conectado por videoconferencia desde el interior del penal de máxima seguridad del Altiplano con el juez de Control de la Región Nueve, quien ordenó su detención.

Destacó que al haber sido ingresado al Centro Federal de Reinserción Social número uno, en el Estado de México, el juez de control evaluará las acciones para llevar a cabo las audiencias de seguimiento al proceso penal.

Refirió que, al momento de ser ingresado al penal del Altiplano, al exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco se le hicieron de conocimiento los derechos que la ley le otorga en razón a su calidad de investigado.

Además, expuso, el exjefe policial fue revisado por un médico especialista que dio cuenta de su óptima integridad física; y con pleno respeto a sus derechos humanos, se le dio acceso a la defensa que designe, a la carpeta de investigación que se le inició.

Agregó que en su oportunidad presentará los datos de prueba suficientes, y dará seguimiento a la investigación de la denuncia para cumplir con su compromiso de brindar una procuración de justicia eficiente, transparente y profesional.

