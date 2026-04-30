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Cientos de aficionados, tanto niños como adultos, se dieron cita en el Zócalo capitalino, a la espera de la presentación de 31 Minutos. Algunos asistentes llegaron disfrazados de sus personajes favoritos, otros portaban peluches de Tulio o Calcetín con Rombos Man, y muchos más lucían maquillajes y accesorios alusivos al programa infantil.
Diego Pérez llegó caracterizado como Guaripolo, quien destacó que planeó su disfraz con una semana de antelación. “Desde niño veía el programa y Guaripolo siempre fue mi favorito porque todo le sale mal”, contó.
Diego aseguró que el objetivo de su disfraz era hacer feliz a los niños y explicó que lo había logrado. "Muchos se toman fotos alegres y eso me hace feliz", dijo.
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Daniel llegó acompañado de sus hijos, Emiliano y Lorenita, disfrazados de Juan Carlos Bodoque; con orejas rojas y camisetas abusivas, la familia acaparó la atención de quienes hacían fila para ingresar.
“Es el personaje favorito de mis hijos y el mío también y les da mucha emoción”, explicó Daniel mientras cargaba a Lorenita en hombros.
Emiliano, de 7 años, aseguró que esperaba cantar la canción “Yo nunca vi televisión”. Detalló que era un gran fanático de la serie y no se perdía los episodios.
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Jorge Medina, quien se ha declarado fan de la caricatura, llegó al Zócalo acompañado de su hija Fátima Mendoza.
Ella portaba una diadema artesanal que simulaba los micrófonos que aparecen en el programa, detalle que ella misma ayudó a elaborar.
“Crecí con 31 Minutos y ahora mi hija también lo ama; era obligado venir”, relató Jorge.
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Padre e hija llevaron sus peluches de Tulio y Juan Carlos Bodoque, que mencionaron que ellos mismos los habían realizado.
Fátima, de 9 años, dijo que conocía todas las letras y esperaba bailar sin parar sus canciones favoritas.
Para Jorge, el evento gratuito fue una forma de acercar a su hija a la cultura y a la música que marcó su infancia.
“Verla disfrutar algo que a mí me hizo feliz hace 20 años no tiene precio; ojalá haya más conciertos así”, agregó.
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JACL/cr
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