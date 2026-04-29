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Juan Carlos Bodoque y Tulio Triviño, de 31 Minutos, se encuentran listos para el concierto de este en el .

A través de sus redes sociales, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, reiteró su invitación a las familias capitalinas para disfrutar del espectáculo que ofrecerá la serie chilena para celebrar el Día del Niño y la Niña.

En un video, junto a , creadores de la serie chilena y quienes dan voz a los personajes principales, la mandataria capitalina recordó que el acceso al espectáculo es gratuito, con el objetivo de democratizar la cultura en la CDMX.

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“Miren en dónde estamos, en nuestro gran Zócalo, se encuentran conmigo Pedro y Álvaro de 31 Minutos que mañana van a estar aquí festejando a las infancias de la Ciudad de México”, dijo.

Presentarán su show "Yo nunca vi Televisión"

Desde el balcón de uno de los edificios de Gobierno de la CDMX, Álvaro Díaz se pronunció por “gratificar nuestro amor, sobre todo con la Ciudad de México con quienes ya tenemos un vínculo de hace tantos años, vamos a tener un encuentro con un show espectacular que se llama ‘Yo nunca vi televisión’ y que va a tener todas las canciones que todos quieren y conocen de 31 Minutos”, dijo.

En la grabación de poco más de un minuto se pudo ver a Juan Carlos Bodoque viajando en el transporte público de la Ciudad de México y dando un paseo por el corredor peatonal de Madero, en el Centro Histórico, así como a Tulio Triviño visitando los alrededores del Palacio de Bellas Artes.

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jecg/cr

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