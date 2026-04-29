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Con motivo del concierto gratuito de 31 Minutos que tendrá lugar este jueves 30 de abril por el Día del Niño y la Niña, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) emitió un aviso especial para dar a conocer cómo estará el clima durante la tarde.
¿Cómo estará el clima en la CDMX para ver a 31 Minutos?
Para ese día, se prevén temperaturas altas de entre 30° y 32° Celsius, así como ambiente muy caluroso y medio nublado; por la noche, el ambiente será cálido, con temperaturas de entre 24° y 22° Celsius.
Durante el concierto de 31 Minutos, se espera cielo medio nublado y sin lluvias; las rachas máximas de viento pueden alcanzar los 45 kilómetros por hora.
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Emiten recomendaciones para ver el concierto
Ante este pronóstico, la SGIRPC emitió las siguientes recomendaciones para las familias que acudan a celebrar el Día del Niño y la Niña con el concierto:
- Usar bloqueador solar.
- Beber abundantes líquidos.
- Evitar comer en la vía pública.
- Evitar cambios bruscos de temperatura.
- Prestar atención de las personas en tu entorno, principalmente bebés, infantes y adultos mayores.
- Respetae las indicaciones de las autoridades.
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