En el Zócalo de la Ciudad de México habrá un festival con actividades gratis. Por cierto, una de las más esperadas es el concierto de 31 Minutos.

Para que no te lo pierdas, en Destinos te decimos todo lo que encontrarás en esta celebración del Día del Niño.

Conoce los detalles del Zocalito de las infancias 2026. Foto: Frida Sánchez / EL UNIVERSAL

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¿Qué actividades habrá en el Zócalo por el Día del Niño?

Para que los niños y niñas pasen un día inolvidable, el festival 'Zocalito de las infancias 2026' incluye actividades enfocadas en arte, cultura, historia natural, ciencia, y deporte, con dinámicas para promover el aprendizaje y la convivencia.

De acuerdo con información del Gobierno de la CDMX, dentro de sus áreas de entretenimiento niños y niñas podrán encontrar:

Canchas deportivas

Funciones de lucha libre

Talleres infantiles

Tirolesa

Área de juegos infantiles

Museos al aire libre

Laboratorios de ciencia

Globos aerostáticos

Pista de patinaje sobre hielo

El “Zocalito de las Infancias” se podrá visitar durante tres días consecutivos, comenzando actividades el próximo viernes 24 y hasta el domingo 26 de abril. La entrada es gratis y el horario de acceso es de 10:00 a 18:00 horas.

El Zocalito de las infancias 2026 tendrá actividades deportivas. Foto: Darío Luna / EL UNIVERSAL

¿Cuándo se presenta el concierto de 31 minutos en el Zócalo de CDMX?

Y para cerrar con broche de oro el festival “Zocalito de las Infancias”, no puedes desaprovechar la oportunidad de llevar a tus criaturas (y a tu niña o niño interior) al próximo concierto de 31 minutos.

Con su show “Yo nunca vi televisión”, Tulio Treviño, Juan Carlos Bodoque, Calcetín con Rombos Man, Juanín y muchos personajes más pondrán a bailar tanto a niños como adultos, con éxitos musicales como “Mi equilibrio espiritual”, “Objeción denegada” o "Baila sin César".

De acuerdo con la Secretaría de Cultura de la CDMX, la presentación de 31 minutos se realizará el jueves 30 de abril a las 19:00 horas. El concierto estará lleno de humor, imaginación y sorpresas.

Otro dato a destacar es que el acceso también será gratis, y el espacio estará adaptado para personas con discapacidad o movilidad reducida. La única recomendación es llegar temprano para apartar un buen lugar.

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