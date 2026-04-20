El World Trade Center (WTC) de la Ciudad de México cuenta con una plataforma de observación en su cima. Este mirador, además de la vista, ofrece una experiencia tecnológica.

Si planeas visitarlo por primera vez, aquí te decimos cuánto cuesta la entrada.

El mirador ofrece una vista panorámica de 360°. Foto: @miradorbycetroficial

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¿Cómo es el mirador del WTC?

Aún recordado por algunos como el Hotel de México, lo que hoy es el World Trade Center destaca por su altura de 206 metros. Actualmente, es uno de los edificios más altos de la capital y ofrece diversas experiencias para los turistas.

Más allá de su función corporativa, cuenta con un mirador ubicado en el piso 46. Desde este punto, los visitantes pueden disfrutar una vista panorámica de 360° de la CDMX, gracias a sus amplios ventanales.

El Mirador CETRO también integra experiencias didácticas y tecnológicas, combinando la impresionante vista con elementos interactivos para entretenerse durante la visita.

A través de distintas dinámicas en pantallas táctiles y realidad aumentada, los visitantes pueden explorar aspectos culturales, históricos y tradicionales del país, al tiempo que contemplan el paisaje urbano.

La visita a este mirador no solo busca mostrar una vista atractiva, sino acercar a las personas a la cultura, tecnología y aprendizaje en un mismo espacio.

El Mirador del WTC ofrece experiencias de aprendizaje con tecnología. Foto: @miradorbycetroficial

¿Qué incluye la entrada al mirador del WTC en CDMX?

El recorrido por el mirador del WTC se realiza con guías virtuales, siendo Jaax y Kaloop los personajes 'Nahualijes' que cuentan la historia y elementos representativos del país mediante experiencias interactivas.

Todos los boletos incluyen:

Vistas de 360° a la CDMX desde el piso 46 del WTC.

Videowalls, sistemas de audio e iluminación.

Estructuras gadget friendly.

Contenido digital, gráfico y editorial exclusivo.

¿Cuánto cuesta la entrada al mirador del WTC?

La entrada general al Mirador CETRO es de $250 pesos; adultos mayores con INAPAM, estudiantes, docentes y niños (entre 4 y 12 años) solo pagan $150.

También hay una entrada familiar para 5 personas por $625 pesos.

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Otra manera de acceder al mirador es con el paquete que incluye el recorrido por Turibus. El boleto general cuesta $349 pesos; para niños y estudiantes, $249; entrada familiar (5 personas) $1,740.

Este recorrido puede abordarse en los circuitos Sur, Centro Histórico, Basílica y Polanco del Turibus.

¿Te animas a explorar la CDMX desde las alturas? Compra tus entradas en el sitio oficial del Mirador CETRO (cetro360.mx).

Horario de acceso: miércoles a lunes de 10:30 a 17:15 horas.

Dirección: Montecito 38, Colonia Nápoles, Alcaldía Benito Juárez.

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