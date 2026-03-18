Desde hace cientos de años, las comunidades mazahuas, matlatzincas, otomíes, tlahuicas y nahuas han vivido en el actual territorio del Estado de México, una entidad multicultural.

Estos pueblos tienen tradiciones muy arraigadas y se ‘unen’ cada año en el Festival del Quinto Sol, un evento que además de resaltar la riqueza cultural, celebra la primavera, una de las estaciones más importantes del año al ser el inicio del ciclo agrícola.

La edición 2026 ya dio inicio y aquí te contamos algunos de sus atractivos imperdibles.

¿En qué partes del Edomex es el Festival del Quinto Sol?

El Festival del Quinto Sol no tiene una sola sede; se celebra en distintas partes del Estado de México.

Foto: Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México

Para la edición 2026, son 69 municipios participantes.

Entre ellos están los pueblos mágicos de Malinalco, Otumba, El Oro, San Martín de las Pirámides, San Juan Teotihuacán, Aculco, Valle de Bravo, Ixtapan de la Sal y Tonatico; los ‘pueblos con encanto’ de Zinacantepec, Amecameca, Tlalmanalco, Acolman, y la capital, Toluca.

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¿Hasta cuándo estará el Festival del Quinto Sol en el Edomex?

El Festival del Quinto Sol comenzó el domingo 15 de marzo y se extenderá hasta el sábado 21 de marzo.

Todos los días habrá actividades en distintas sedes, así que te recomendamos consultar el programa completo en el sitio web: bit.ly/4sg8TG4

¿Qué actividades hay en el Festival del Quinto Sol?

El programa completo del Festival del Quinto Sol incluye más de 500 actividades (espectáculos, rituales, conversatorios, conferencias, muestras gastronómicas, talleres...) que buscan demostrar las tradiciones, costumbres y cosmogonía de los 5 pueblos originarios del Estado de México.

Foto: Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México

Te contamos de 3 destinos con algunas de las mejores experiencias:

En el Museo Casa Gonzalo Carrasco del pueblo mágico de Otumba, el miércoles 18 a las 5:00 p.m. se realizará la conferencia ‘El juego de pelota en Mesoamérica: el caso de Teotihuacán’ por el arqueólogo Jesús Torres; en el mismo recinto, el jueves 19 a las 5:00 p.m. se impartirá un taller de pintura de códices por Irma Magdalena Coronel, del Instituto Mexiquense de Cultura.

En la plaza principal del ‘pueblo con encanto’ de Zinacantepec, a las 12:00 p.m. del jueves 19 de marzo habrá una muestra de gastronomía con cocineras tradicionales; desde las 11:00 a.m. del viernes 20 de marzo, el Cerro del Muricélago será escenario de la ceremonia del Fuego Nuevo por el calpulli ‘Eheca-Tzinacantl’.

Foto: Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México

Además, el mismo viernes 20 a la 1:00 p.m., el Museo Virreinal de Zinacantepec organizará una pasarela textil otomí llamada ‘Hecho en telar de cintura’. La experiencia incluirá una demostración gastronómica mazahua.

El Centro Cultural Teteocan del pueblo mágico de San Martín de las Pirámides recibirá varias actividades el sábado 21 de marzo. A partir de las 6:00 p.m. tendrá presentaciones de los voladores de Papantla, del Ballet Folclórico Acolmecatl y el juego de pelota del colectivo Xolotl Ollin.

Bonus: desde las 12:00 p.m. del sábado 21, la zona arqueológica de Calixtlahuaca en Toluca contará con la representación del encendido del Fuego Nuevo y una danza en agradecimiento con la ejecución de 4 bailes tradicionales.

¿Cuánto cuesta entrar al Festival del Quinto Sol en el Edomex?

Todas las actividades del Festival del Quinto Sol en el Estado de México son de entrada libre.

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Considera que algunas tendrán cupo limitado, por lo que te aconsejamos llegar con suficiente tiempo de anticipación.

Más información en Facebook: ‘Secretaría de Cultura y Turismo’.

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