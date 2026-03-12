Desde hace 15 años, los bosques de La Marquesa en CDMX son el escenario del Festival Medieval Internacional La Marquesa 2026, el más grande de su tipo en México.

Estamos a pocos días de la edición 14, así que si estás buscando motivos para ir, en entrevista con El Universal, Bianca Ibarra, fundadora y organizadora del festival, nos comparte 10 atractivos imperdibles para acudir a este evento.

El Festival Medieval La Marquesa 2026 tendrá varias zonas temáticas

Bianca Ibarra nos cuenta que “en eventos anteriores, no había tanta producción, pero este festival estará mucho mejor desarrollado”, ya que contará con 7 grandes zonas temáticas, cada una dedicada a un reino distinto.

Foto: Mundo Medieval

Durante todo el evento, puedes visitar los campamentos e instalaciones que recrean cómo se vivía el medievo en los reinos francés, inglés, español, escocés, vikingo, alemán e incluso árabe.

“Cada reino lleva a su colectivo y está liderado por un rey. Hay actores extranjeros; llevan armaduras y vestimentas de esa época, y cada uno representa a su país”.

Habrá sets fotográficos en el Festival Medieval La Marquesa 2026

Durante todo el día, los 400 actores que participarán en el Festival Medieval Internacional La Marquesa 2026 rondarán por los distintos campamentos para interactuar con los visitantes y tomarse fotografías.

Foto: Mundo Medieval

La organizadora del festival asegura que “habrá varios sets fotográficos como tronos, instrumentos y máquinas de tortura, un museo con armas de la época e incluso distintos altares para que la gente pueda casarse al estilo medieval”.

Los shows nocturnos del Festival Medieval La Marquesa 2026

“La noche se pone preciosa” cuenta sufundadora, al mismo tiempo que comparte algunas de las actividades nocturnas del festival:

Foto: Mundo Medieval

“Se hará un impresionante desfile con antorchas en el que los actores recorrerán las 4 hectáreas del evento. Habrá malabares con fuego y un concierto de gaitas colectivo con 4 bandas”.

Debido a que en la zona baja la temperatura, se encienden fogatas para convivir.

Habrá nuevo espectáculo en el Festival Medieval La Marquesa 2026

Una de las principales novedades del Festival Medieval Internacional La Marquesa 2026 será el Desfile de Fantasía.

Foto: Mundo Medieval

“Somos un festival con 2 dinámicas: tenemos la parte histórica y documentada, pero también algo de fantasía”, dice Bianca Ibarra, fundadora y organizadora del evento.

Participarán grupos de duendes, orcos, hadas y otros seres mitológicos de la época medieval.

Música de varios géneros en el Festival Medieval La Marquesa 2026

“Tendremos 4 escenarios con actividades durante todo el día”, especialmente presentaciones musicales temáticas.

Foto: Mundo Medieval

Uno de los conjuntos ‘estelares’ será el Grupo Medieval Turdión de España, “que toca música folclórica con gaitas, flautas, laúd y otros instrumentos de la época”.

Ibarra también invita a los asistentes a participar en el baile colectivo durante el festival: “se harán nudos con listones, tal como en las danzas al inicio de primavera”.

La comida y bebida en el mercadillo artesanal del Festival Medieval La Marquesa 2026

El Festival Medieval Internacional La Marquesa tendrá una duración de 2 días, así que tendá muchas opciones para comprar souvenirs, comida y bebida.

Foto: Mundo Medieval

“Vamos bien preparados con más de 40 stands con gran variedad de precios y tipos de productos: recetas medievales con lechón, cortes de carne de aves, platillos gourmet u otros más sencillos y económicos. Las bebidas no serán comerciales sino de productores locales de hidromiel, cerveza y vino”.

Será un “festival 100% artesanal, con más de 200 artesanos y expositores de artículos medievales", como espadas, armaduras, joyería, ropa y demás accesorios.

El Festival Medieval La Marquesa 2026 montará su propio campamento

Para quienes deseen pasar los 2 días en el Festival Medieval La Marquesa Internacional, se habilitarán zonas de campamento.

“Tendremos 3 áreas: una para familias, otra general para los más jóvenes y fiesteros y otra VIP, con tiendas medievales, aunque esta última ya está agotada”.

Respecto a la seguridad del lugar, la organizadora del festival hace hincapié en que “es muy seguro, es un sitio cercado y vigilado por los ejidatarios y por personal de seguridad privada”.

Los niños podrán visitar una granjita interactiva en el Festival Medieval

Tanto niños como adultos podrán visitar la granjita interactiva del Festival Medieval Internacional La Marquesa 2026 para convivir con especies domésticas.

Pollos, cerdos, patos, perritos y otras especies fueron rescatados. La asociación La Manada de Morsa estará presente para adopciones responsables.

Los desfiles de cada reino en el Festival Medieval La Marquesa 2026

Otro de los highlights del Festival Medieval La Marquesa 2026 serán los desfiles de los distintos reinos, previos a las justas a caballo.

Foto: Mundo Medieval

Verás actores ataviados con armaduras, armas y aditamentos típicos de las regiones representadas.

Se tratará de la antesala al principal show del festival.

Las justas a caballo del Festival Medieval

Bianca Ibarra destaca que el ‘plato fuerte’ del Festival Medieval Internacional La Marquesa 2026 siempre son las justas a caballo, con un caballero por reino.

Foto: Mundo Medieval

“Son unos juegos olímpicos medievales que incluyen destrezas a caballo, un espectáculo estilo teatro con personajes como el arrogante, el guapo, la bonita, el malo y los 7 reyes que discuten para saber quién va a ganar”.

“Es muy dinámico. Las personas eligen a su caballero favorito, se les dan banderines de su color y los apoyan”.

¿Cuándo es el Festival Medieval en La Marquesa?

Saca el calendario y aparta las fechas del Festival Medieval La Marquesa Internacional: sábado 28 y domingo 29 de marzo.

Las actividades iniciarán a las 11:00 a.m. y terminarán a las 8:00 p.m.

El punto de encuentro es el Valle del Silencio, también conocido como Valle del Festival Medieval, una zona boscosa y montañosa a 1 hora y 15 minutos de la CDMX.

Foto: Mundo Medieval

¿Cuánto cuesta ir al Festival Medieval La Marquesa 2026?

Hay 2 tipos de boleto para entrar al Festival Medieval Internacional La Marquesa 2026:

General: $500 pesos por persona. Incluye acceso a todos los shows y experiencias por un día.

Completo: $1,000 pesos por persona. Además, incluye acceso a la zona de campamento (aunque es indispensable llevar todo el equipo).

Entradas disponibles en las sucursales de Tienda Medieval (en la Plaza Olimpia del Centro Histórico de CDMX y en Plaza Tattoo & Beauty Center de la colonia Juárez) y en Boletia (con cargos adicionales por servicio).

Para más información, visita la página web: festivalmedieval.mx

