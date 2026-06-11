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Mientras en el Estadio Ciudad de México se disputaba el partido entre la Selección Nacional y Sudáfrica durante la inauguración del Mundial 2026, parte de la atención también se dirigió a los famosos que presenciaron el evento, en especial a Kenia OS y el actor Alejandro Speitzer.
Ambos compartieron palco junto a otros creadores de contenido como Juanpa Zurita y el Escorpión Dorado; sin embargo, en redes sociales circularon videos en los que se les ve intercambiando algunas palabras, mientras algunos usuarios señalaron supuestas miradas y hasta coqueteo entre la cantante y el actor.
Más tarde, el protagonista de "Oscuro deseo" publicó en Instagram un video reaccionando a la derrota de Sudáfrica, mientras que Kenia apareció celebrando el gol de México desde un asiento ubicado detrás de Juanpa Zurita y Speitzer.
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Hasta ahora, ninguno ha respondido a las especulaciones de los fanáticos. Sin embargo, la vida sentimental de la cantante ha generado atención recientemente, luego de que días antes anunciara su separación de Peso Pluma tras un año de relación.
En el comunicado, ambos señalaron que la ruptura se dio “con amor, respeto y en los mejores términos”, y agradecieron el apoyo de sus seguidores.
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