La historia de amor de los cantantes Peso Pluma y Kenia Os llegó a su fin después de una romance de año y medio, ambos compartieron un comunicado en el que confirman lo que se venía sospechando en redes desde hace unos días, que su noviazgo terminó.

Aseguran que la relación concluyó con amor, respeto y en los mejores términos.

"A través de este medio, queremos compartirles que hemos decidido concluir nuestra relación, la cual termina con amor, respeto y en los mejores términos", se lee.

En el comunicado enfatizan que siempre han priorizado su privacidad e integridad, agradecen el cariño recibido durante todo este tiempo que fueron pareja y piden que se respete su decisión de privacidad en este momento tan personal.

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"Siempre hemos priorizado nuestra privacidad e integridad como personas y agradecemos profundamente el cariño recibido a lo largo de este tiempo. Agradecemos que respeten nuestra decisión y privacidad durante este momento personal. Gracias, Kenia & Hassan".

Kenia Os y Peso Pluma presumen su amor en eventos públicos y redes sociales.

Desde hace días los seguidores de la pareja sospechaban que algo no andaba bien entre ellos luego de que Kenia, en su pasado concierto en Monterrey lloró mientras cantaba sus temas de amor, mientras que Peso Pluma también se mostró nostálgico en uno de sus shows como parte de la gira que ofrece en Estados Unidos.

En meses recientes ambos se acompañaron en sus respectivas giras, el cantante de corridos tumbados aún mantiene varias fotografías con Kenia, quien recién había compartido los enormes arreglos florales que su novio le hizo llegar a su camerino.

Peso Pluma y Kenia Os mostraron momentos románticos y divertidos en redes.

Así fue la historia de amor de Peso Pluma y Kenia Os

La relación entre Peso Pluma y Kenia Os era seguida y querida por los fans de ambos cantantes, su historia comenzó varios meses antes de que decidieran hacer público su noviazgo.

El primer acercamiento entre ambos ocurrió en julio de 2024, cuando coincidieron durante la grabación del videoclip de "TOMMY & PAMELA", tema que realizaron en colaboración. De acuerdo con declaraciones de la cantante, desde ese encuentro surgió una conexión especial y una evidente atracción entre los dos artistas.

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Sin embargo, en aquel momento no pasó de una relación profesional, ya que el intérprete de corridos tumbados mantenía otro compromiso sentimental.

Kenia Os y Peso Pluma a su llegada a los Billboard Latin Music Awards. Foto: EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH.

Con el paso de los meses y una vez que ambos estaban solteros, retomaron el contacto a través de redes sociales. Según contó la propia Kenia, los dos formaban parte de sus respectivos grupos de "Mejores Amigos" en Instagram, lo que facilitó la interacción.

Uno de los momentos que marcó el inicio del coqueteo ocurrió cuando la cantante compartió una historia en la que preparaba un tradicional asado sinaloense. El comentario de Peso Pluma no tardó en llegar, sorprendido de que ella supiera cocinar ese platillo típico de su estado natal.

Aunque al principio Kenia se mostró reservada y dudó de las verdaderas intenciones del cantante, él continuó acercándose y finalmente le pidió su número telefónico con la intención de conocerla mejor antes de que terminara el año.

Las especulaciones sobre un posible romance comenzaron a cobrar fuerza a inicios de 2025, especialmente después de que ambos fueran vistos juntos durante la Pegasus World Cup, celebrada en Miami.

Peso Pluma y Kenia Os en las últimas fotos juntos compartidas en redes, abril de 2026.

Finalmente, en febrero de ese año decidieron confirmar la relación. La pareja apareció tomada de la mano y comenzó a compartir imágenes y muestras de cariño en redes sociales, oficializando así un noviazgo que rápidamente conquistó a sus seguidores y los colocó entre las parejas más populares de la farándula mexicana.

Posaron juntos en alfombras rojas, se hicieron compañía en sus compromisos musicales y parecía ser una de las relaciones jóvenes más sólidas; el 4 de abril, Peso Pluma compartió las últimas fotos con su entonces novia durante su show en San Antonio, Texas.

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