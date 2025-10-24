Más Información

ASF audita a INBAL, INAH, Inali y Educal

ASF audita a INBAL, INAH, Inali y Educal

Tiene Conahcyt  2.7 mdp pendientes por aclarar

Tiene Conahcyt  2.7 mdp pendientes por aclarar

Posverdad: nociva para la salud de la democracia

Posverdad: nociva para la salud de la democracia

"El Museo Nacional de Antropología está en un nivel que jamás imaginamos": Antonio Saborit

"El Museo Nacional de Antropología está en un nivel que jamás imaginamos": Antonio Saborit

El significado de los murales que hay en el metro; arte que viaja con los mexicanos

El significado de los murales que hay en el metro; arte que viaja con los mexicanos

“Don Juan Tenorio” llegará al Instituto Cultural Helénico

“Don Juan Tenorio” llegará al Instituto Cultural Helénico

Peso Pluma y Kenia Os derrocharon amor en los , los cantantes mexicanos son la pareja del momento y en cada instante que tuvieron la oportunidad, mostraron lo enamorados que están y el buen momento que atraviesan en lo profesional y en el amor.

El primer momento de la noche fue su llegada a la gala realizada en Miami, de la mano y muy sonrientes fue como la pareja posó para los fotógrafos.

Peso Pluma, uno de los más nominados y quien fue distinguido con el Premio Vanguardia, llegó vestido de esmoquin, con la camisa abierta y un lazo desamarrado. En su brazo estaba su pareja y también artista Kenia OS, quien llevaba un body de pedrería y una falda de red negros, al que le dio color con una boa azul rey.

"Me emociona mucho recibir este premio porque siento que es un reconocimiento para toda la industria del regional mexicano", indicó Peso Pluma, quien además llevaba el cabello cortado casi al raso.

Lee también:

En entrevista con Billboard, Peso Pluma dijo estar fascinado con el olor de su novia, quien tiene, al menos, 200 perfumes, y ama todo lo relacionado con las aromas, por lo que adelantó la cantante, está por lanzar su propia creación que "olerá a Kenia Os".

Peso Pluma y Kenia Os se besan en la alfombra roja de los Billboard Latin Music Awards. Foto: EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH.
Peso Pluma y Kenia Os se besan en la alfombra roja de los Billboard Latin Music Awards. Foto: EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH.

Kenia Os sorprende a Peso Pluma

Peso Pluma fue el sorprendido al ver que su novia Kenia Os le entregaría el al crecimiento de la música mexicana a nivel global. En cuanto subió al escenario, la pareja se dio un apasionado beso después de que ella lo anunciara con bombo y platillo y le dijera "mi amor".

Peso Pluma recibió el Premio Vanguardia de manos de su novia, la cantante Kenia Os.
Peso Pluma recibió el Premio Vanguardia de manos de su novia, la cantante Kenia Os.

“Esto es una encrucijada; yo no sabía que ella me lo iba a dar”, expresó.

“Estoy contentísimo de que tú me lo hayas dado amor… esta bella mujer que me ha hecho un mejor ser humano, un mejor novio, un mejor jefe; un mejor todo”, dijo emocionado mientras Kenia lo miraba con amor.

Más adelante, Peso Pluma interpretó en vivo “Apaga la Luz”.

La pareja compartió un video en el que Hassan Emilio Kabande Laija, el nombre verdadero de Peso Pluma, besa repetidamente a su novia y le dice un tierno "Te amo".

La pareja celebró recientemente ocho meses de relación entre versiones de una boda en puerta y .

Lee también:

rad

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Guadalupe Pineda defiende a su sobrina Ángela Aguilar ante críticas en redes “Es una niña, acaba de cumplir 22 años”. Foto: BECK / AFP / Tomada de Instagram @guadalupepinedaa

Guadalupe Pineda defiende a su sobrina Ángela Aguilar ante críticas en redes: “Es una niña, acaba de cumplir 22 años”

Meghan Markle quiere asistir a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce; estaría “furiosa” si es ignorada. Foto: AFP

Meghan Markle quiere asistir a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce; estaría “furiosa” si es ignorada

Kim Kardashian sorprende con look de diosa griega y celebra su cumpleaños 45 en París. Foto: AFP

Kim Kardashian sorprende con look de diosa griega y celebra su cumpleaños 45 en París

Meghan Markle acusa a Kate Middleton y la culpa de su fracaso: “No soporta la idea de que prospere por mí misma”. Foto: EFE / AFP

Meghan Markle acusa a Kate Middleton y la culpa de su fracaso: “No soporta la idea de que prospere por mí misma”

Intagram

Anastasia Karanikolaou se olvida de la lencería para posar en sesión de Instagram

[Publicidad]