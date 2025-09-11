Más Información

disfrutan de su amor entre besos, abrazos y el glamour de la Semana de la Moda de Nueva York, donde la pareja es una de las invitadas.

Por si quedaban dudas sobre el giro del circuito, los embajadores de la New York Fashion Week (NYFW) Live, que mostrará en pantalla dos o tres desfiles al día, son reyes de las redes sociales con millones de seguidores: el cantante mexicano Peso Pluma y la puertorriqueña Young Miko, así como la supermodelo sursudanesa Anok Yai.

Hassan Emilio Kabande Laija, el verdadero nombre de Peso Pluma luce un estricto color negro y sonríe en todo momento junto a su novia, la cantante de 26 años con quien comenzó una relación sentimental a inicios de 2025.

Peso Pluma y Kenia Os en la Semana de la Moda de Nueva York. Foto: Instagram keniaos.
La primera fila de los desfiles sigue siendo el territorio de figuras bien conectadas que reciben invitación, sobre todo celebridades de la música o el cine, pero también hay muchos famosos de la era de TikTok, pues las firmas son conscientes de que la viralidad en redes sociales es sinónimo de éxito y ventas.

Peso Pluma y Kenia Os, de tórtolos en NY

Kenia ya dijo públicamente que, y en redes, donde se han convertido en una de las parejas más seguidas, la cantante ha presumido los detalles románticos que el intérprete de corridos tumbados ha tenido con ella, como enormes ramos de flores.

Peso Pluma y Kenia Os en la Semana de la Moda de Nueva York. Foto: Instagram keniaos.
Peso Pluma y Kenia Os en la Semana de la Moda de Nueva York. Foto: Instagram keniaos.
Peso Pluma y Kenia Os en la Semana de la Moda de Nueva York. Foto: Instagram keniaos.
