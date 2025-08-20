Kenia Os y Peso Pluma están disfrutando de su amor y de su relación con todo, la cantante de 26 años no dudó en interrumpir la entrevista que le estaban haciendo en línea, para darle un besito a su novio, el cantante de corridos tumbados.

Kenia, quien está en plena promoción de su documental “Kenia Os: La OG”, estuvo muy consentida por su amado en su reciente cumpleaños el 15 de junio, y ahora, a pesar de que la cantante se encontraba en plena entrevista con CNN, no le importó y se distrajo por unos segundos para despedirse de Hassan Emilio Kabande Laija, el verdadero nombre de Peso Pluma.

El momento se ha vuelto viral, pues la parejita no dudó en despedirse con un tierno beso de piquito sin importarles que la entrevista se estaba llevando a cabo por videollamada.

"Se va", dijo Kenia con una sonrisa después de haberse despedido de su su pareja con un beso que quedó registrado en video; el entrevistador, Juan Carlos Arciniegas, se sonrió ante el romántico momento.

“Kenia Os: La OG” se estrenará en cines de Los Ángeles, el próximo 29 de agosto, y habla sobre las altas y las bajas que la cantante ha tenido que librar a lo largo de su carrera.

Kenia y Peso Pluma colaboraron en el video del tema “Tommy y Pamela”, el cual se estrenó en julio de 2024, desde entonces, se dijo que entre los intérpretes había una química importante.

Después fueron captados juntos en diversos eventos públicos, hasta que ambos comenzaron a compartir fotos juntos en redes, así como demostraciones públicas de su amor en pleno show de Peso Pluma, pues él se llegó a bajar del escenario para besar a Kenia.

Inluso ya se habla de que entre Kenia Os y Peso Pluma hay planes de boda.

