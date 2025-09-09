El fenómeno de los corridos tumbados es tan increíble como inexplicable: de la noche a la mañana, artistas de esta corriente se volvieron tendencia mundial. Uno de los intérpretes más destacados es Tito Double P.

El cantautor saltó a la escena nacional de la mano de su primo Peso Pluma, principalmente como compositor detrás de temas como “La People” y “Gavilán II”. Más tarde, influenciado por figuras como Natanael Cano, decidió probar suerte. Su sencillo debut “Dembow Bélico”, mezcló corridos tumbados, trap y reguetón.

¿Quién es Tito Double P?

Originario de Tepic, Nayarit, Jesús Roberto Laija García fue criado en Culiacán, Sinaloa. El músico se graduó en 2019 como licenciado en Administración de Agronegocios en la Universidad de San Miguel de Culiacán. Sin embargo, al no encontrar trabajo en su área, decidió incursionar en la música.

En abril de 2024 ingresó por primera vez al listado de Billboard Hot 100 de Estados Unidos con “La People II”, en la posición número 69. Ese mismo año lanzó su primer álbum de estudio, “Incómodo”, que debutó en el puesto número 20 del Billboard 200, consolidando su lugar en la industria musical.

Sus éxitos lo catapultaron a escenarios nacionales e internacionales. No obstante, su ascenso también ha estado acompañado de polémicas: desde multas millonarias hasta señalamientos por hacer apología del crimen organizado y críticas sobre su influencia en la juventud mexicana.

Corridos tumbados y su “prohibición” en México

Como otros exponentes del género, Tito Double P enfrenta cuestionamientos por las líricas de sus canciones. El intérprete de “Bélicos” y “Deltas” fue multado en Chihuahua a inicios de 2025 con más de 900 mil pesos, tras interpretar temas que las autoridades locales consideraron apología del delito durante su presentación en la Feria de Santa Rita.

Hoy su nombre cobra relevancia como el de un artista consolidado dentro de la música regional, logrando colocar varios temas en los primeros lugares de listas internacionales e incluso superando la popularidad de su primo Peso Pluma.

El intérprete de “Rosones” representa una de las voces clave de la música mexicana actual, con un éxito que combina poder de convocatoria entre nuevas generaciones y un estilo marcado por letras polémicas.

El futuro de Tito Double P

Pese a que la Ciudad de México (CDMX) ha limitado a artistas como Natanael Cano en eventos públicos por el contenido de sus canciones, Tito Double P tiene programada una doble fecha en el Palacio de los Deportes los próximos 13 y 14 de septiembre con su “¡Ay Mamá! Tour”.

El anuncio ha generado expectativa entre sus seguidores, quienes se preguntan si el concierto podría enfrentar censura o cancelación, o si marcará el inicio de una nueva etapa en su ascendente carrera.