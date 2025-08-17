Asesinan a Camilo Ochoa; esta fue la última publicación del influencer en Instagram

El homicidio de Camilo Ochoa Delgado, mejor identificado en redes como “El Alucín”, causó conmoción en Morelos y en internet.

El influencer, que había construido parte de su fama relatando su pasado en el narcotráfico, fue encontrado muerto en una vivienda de Temixco.

Su última publicación en Instagram y Facebook, realizada horas antes del crimen, se convirtió en un testimonio que sus seguidores retomaron con asombro y tristeza.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos confirmó el homicidio de Camilo Ochoa Delgado el sábado 16 de agosto de 2025 en la colonia Lomas de Cuernavaca, municipio de Temixco. Foto: Captura de pantalla en instagram

La última publicación de “El Alucín”

Horas antes de su muerte, Camilo Ochoa compartió un video en sus perfiles de Instagram y Facebook. En el clip, de más de cuatro minutos, aparecía probándose ropa y gorras, mientras hablaba de la dificultad de elegir qué atuendo llevar ese día.

Con un tono desenfadado y lleno de expresiones coloquiales, comentó sobre las marcas de ropa, su gusto por las gorras y la incomodidad que le causaban ciertos pantalones entallados. Finalmente, mostró que usaría una camisa negra, un pantalón gris y unas botas tácticas, además de una gorra de la marca The Hass Club. Esa vestimenta coincidió con la que llevaba puesta al momento del ataque.

En la grabación también mencionó tener más de 350 gorras y bromeó sobre la rutina diaria de escoger ropa. A lo largo del video, interactuó con sus seguidores, recomendando ciertos diseños y hablando de música, al mismo tiempo que hacía referencia a su estilo de vida.

El post rápidamente acumuló más de 7 mil “me gusta”. En Instagram, los comentarios estaban desactivados, pero en Facebook se generó un intenso debate tras conocerse su asesinato.

La publicación se llenó de mensajes encontrados. Por un lado, hubo usuarios que lamentaron la forma en que terminó la vida del influencer, recordando que más allá de su pasado, era un padre, un esposo y un hijo cuya ausencia significaba dolor para su familia.

“Qué triste que se burlen y rían de una muerte. Haya sido la persona que haya sido, no deja de ser una pérdida para sus hijos y una tragedia para su madre”, escribió un usuario en Facebook, ganándose decenas de reacciones.

No obstante, también aparecieron comentarios de burla y críticas hacia su figura, alimentadas por su historia de exnarcotraficante y por los señalamientos que lo vinculaban con el Cártel de Sinaloa. Estos contrastes reflejaron la polémica constante que rodeaba a Ochoa en vida.

Influencer con un pasado marcado por el narcotráfico

Camilo Ochoa había confesado en varias entrevistas que fue parte del Cártel de Sinaloa hasta 2014, donde, según sus palabras, llegó a desempeñarse como sicario. Años después, decidió contar su experiencia a través de redes sociales, con el argumento de que buscaba prevenir a los jóvenes sobre los peligros de la delincuencia organizada.

En meses recientes, su nombre volvió a aparecer en panfletos distribuidos en Culiacán, donde se le vinculaba junto a otras figuras como Peso Pluma y Markitos Toys con la facción de Los Chapitos. Desde entonces, varias personas mencionadas en esos volantes han sido asesinadas, lo que aumentó la tensión en torno a su figura.

