Influencer Tatiana Martínez es detenida en Los Ángeles por agentes de ICE; ¿quién es?

El pasado 15 de agosto, la creadora de contenido Tatiana Martínez fue arrestada por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), mientras realizaba una transmisión en vivo en la plataforma de TikTok, desde la ciudad de Los Ángeles, California, Estados Unidos.

La grabación rápidamente circuló en diversos foros de internet, volviéndose tendencia en cuestión de minutos. Así mismo, algunos de los testigos que estaban presentes en el lugar grabaron el momento en que los agentes sacaron a Martínez de su Tesla.

De acuerdo con información oficial, la influencer documentaba en tiempo real un operativo de agentes del ICE, cuando éstos intervinieron para llevar a cabo su detención el viernes por la noche, provocando gran polémica en internet.

Lee también: VIDEO: Influencer latina es arrestada por ICE durante transmisión en vivo en TikTok; avisaba a migrantes sobre las redadas en EU

Tatiana Martinez, a Tiktok influencer and illegal alien, was arrested in Los Angeles today by federal agents during a live stream. She resisted arrest and was pulled screaming from her Tesla, later taken by ambulance to a hospital before ending up in detention. Adios amigos! pic.twitter.com/DYFj5WcsKl — Kim "Katie" USA (@KimKatieUSA) August 16, 2025

El video muestra a varios agentes del ICE sacando a la influencer de su vehículo a la fuerza, a pesar de ella les había advertido que no se resistiría al arresto. Posteriormente Tatiana fue sometida por uno de los elementos de migración, poniendo su cara contra el suelo.

Esta acción provocó que Martínez se desmayara en el instante, por lo que tuvo que ser trasladada en ambulancia a un hospital y posteriormente a un centro de detención, mientras que su auto fue incautado y remolcado por una grúa.

¿Quién es Tatiana Martínez?

Originaria de Colombia, Tatiana es una joven creadora de contenido de habla hispana con residencia en Estados Unidos.

Lee también: EU publica recompensa de 10 millones de dólares por Iván Archivaldo Guzmán; hijo de "El Chapo" aparece en lista de los más buscados

Influencer Tatiana Martinez es detenida en Los Ángeles por agentes de ICE; ¿quién es?. Foto: Redes Sociales

Con más de 30 mil seguidores en la plataforma de TikTok, Tatiana consolidó una gran comunidad en internet. Su contenido en redes estaba dedicado a alertar a los residentes mexicanos en EU sobre posibles redadas del ICE.

Además se encargaba de denunciar de manera pública los abusos de las autoridades contra comunidades de migrantes y manifestantes en diferentes vecindarios de EU. Bajo su lema personal: "Noticias reales, sin adornos. Voz de los invisibles", Tatiana buscaba ayudar a la comunidad latina.

Finalmente, su detención desencadenó una ola de mensajes de solidaridad por parte de la comunidad latinoamericana, mientras sus seguidores se encuentran a la espera de información oficial sobre la situación de la influencer.

También te interesará:

¿Quién era Kseniya Alexandrova?; muere Miss Universo Rusia a los 30 años tras accidente automovilístico

Plaza Mítikah: desde tala de árboles hasta balacera; así han sido las polémicas del centro comercial de CDMX

Marianne Gonzaga da primeras palabras tras salir de prisión; narra reencuentro con Valentina Gilabert

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mndsm