Más Información
EU publica recompensa de 10 mdd por Iván Archivaldo Guzmán; hijo de "El Chapo" aparece en lista de los más buscados
Trump apoya plan de ceder territorios a cambio de paz en Ucrania, según New York Times; "se distanció de Kiev y aliados europeos"
"Influencer" latina es arrestada por ICE durante transmisión en vivo en TikTok; avisaba a migrantes sobre las redadas en EU
Residente dará concierto gratis en el Zócalo de la CDMX; entérate cuándo es la cita con el rapero puertorriqueño
Detienen en Jalisco a sacerdote colombiano acusado de abusar de una adolescente; venía en un vuelo proveniente de Panamá
Zhi Dong Zhang, el chino que se fugó al estilo de "El Chapo"; ahora es buscado por la Interpol en 190 países
Mario Delgado admite "error" en declaración sobre departamento de 15 mdp; lo aclaré desde mayo, explica
Consulta del Presupuesto Participativo 2025 es este domingo; aquí te decimos cómo ubicar la mesa que te corresponde
La creadora de contenido, Tatiana Martínez, fue arrestada por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante una transmisión en vivo en Los Ángeles, California, Estados Unidos.
Esto ocurrió el pasado 15 de agosto, cuando varios testigos que se encontraban en el lugar comenzaron a reportar lo que estaba sucediendo con la joven ‘influencer’.
Tatiana Martínez, quien cuenta con más de 30 mil seguidores en su cuenta de TikTok, centraba su contenido en alertar a la ciudadanía y a los manifestantes sobre las redadas del ICE, además de denunciar algunos abusos cometidos por los agentes.
Lee también Redadas migratorias de Trump ya afectan al empleo en EU; sector agrícola y de la construcción, los más afectados
En el video que circula en redes sociales, se observa a los oficiales sacando a Martínez de su Tesla mientras ella gritaba. Aunque en varias ocasiones les dijo que no se iba a resistir al arresto, ellos hicieron caso omiso.
Los agentes de ICE sujetaron a Tatiana contra el suelo; la angustia que vivió fue tal que terminó desmayándose. Testigos relataron que, minutos después, llegó la ambulancia para trasladarla a un centro asistencial, donde quedó detenida.
Sus seguidores expresaron su inconformidad al ver la forma en la que la joven fue detenida, pues en varias ocasiones manifestó que no se iba a resistir, pero los agentes prefirieron usar la violencia.
Lee también Gobierno de Trump reporta más de 300 mil indocumentados arrestados desde enero; "se acabaron las liberaciones"
Influencers expresan apoyo a tiktoker que avisaba a migrantes sobre las redadas en EU
Varios "influencers" que crean el mismo tipo de contenido de Martínez mostraron su apoyo y preocupación, al considerar que ahora ya no pueden hablar con libertad sobre la situación que viven los inmigrantes en ese país.
En el lugar de los hechos, varias personas grabaron cómo el conductor de una grúa se llevó el vehículo de la joven, mientras ella era trasladada en una ambulancia al hospital.
Hasta el momento se desconoce la situación de Tatiana Martínez y en qué centro reclusorio se encuentra, lo que genera aún más precaución a sus seguidores, ya que no saben si va a ser deportada.
"Espero que estés bien", "Acabo de ver tu arresto, espero que te encuentres bien y que pronto estés en tu casa", "Tati, estamos contigo", fueron algunos de los comentarios que recibió por parte de sus seguidores.
sg/mcc