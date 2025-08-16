"Influencer" latina es arrestada por ICE durante transmisión en vivo en TikTok; avisaba a migrantes sobre las redadas en EU

La creadora de contenido, Tatiana Martínez, fue arrestada por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante una transmisión en vivo en Los Ángeles, California, Estados Unidos.

Esto ocurrió el pasado 15 de agosto, cuando varios testigos que se encontraban en el lugar comenzaron a reportar lo que estaba sucediendo con la joven ‘influencer’.

Tatiana Martínez, quien cuenta con más de 30 mil seguidores en su cuenta de TikTok, centraba su contenido en alertar a la ciudadanía y a los manifestantes sobre las redadas del ICE, además de denunciar algunos abusos cometidos por los agentes.

Lee también Redadas migratorias de Trump ya afectan al empleo en EU; sector agrícola y de la construcción, los más afectados

En el video que circula en redes sociales, se observa a los oficiales sacando a Martínez de su Tesla mientras ella gritaba. Aunque en varias ocasiones les dijo que no se iba a resistir al arresto, ellos hicieron caso omiso.

Los agentes de ICE sujetaron a Tatiana contra el suelo; la angustia que vivió fue tal que terminó desmayándose. Testigos relataron que, minutos después, llegó la ambulancia para trasladarla a un centro asistencial, donde quedó detenida.

Sus seguidores expresaron su inconformidad al ver la forma en la que la joven fue detenida, pues en varias ocasiones manifestó que no se iba a resistir, pero los agentes prefirieron usar la violencia.

Lee también Gobierno de Trump reporta más de 300 mil indocumentados arrestados desde enero; "se acabaron las liberaciones"

Tatiana Martinez, a Tiktok influencer and illegal alien, was arrested in Los Angeles today by federal agents during a live stream. She resisted arrest and was pulled screaming from her Tesla, later taken by ambulance to a hospital before ending up in detention. Adios amigos! pic.twitter.com/DYFj5WcsKl — Kim "Katie" USA (@KimKatieUSA) August 16, 2025

Influencers expresan apoyo a tiktoker que avisaba a migrantes sobre las redadas en EU

Varios "influencers" que crean el mismo tipo de contenido de Martínez mostraron su apoyo y preocupación, al considerar que ahora ya no pueden hablar con libertad sobre la situación que viven los inmigrantes en ese país.

En el lugar de los hechos, varias personas grabaron cómo el conductor de una grúa se llevó el vehículo de la joven, mientras ella era trasladada en una ambulancia al hospital.

Hasta el momento se desconoce la situación de Tatiana Martínez y en qué centro reclusorio se encuentra, lo que genera aún más precaución a sus seguidores, ya que no saben si va a ser deportada.

"Espero que estés bien", "Acabo de ver tu arresto, espero que te encuentres bien y que pronto estés en tu casa", "Tati, estamos contigo", fueron algunos de los comentarios que recibió por parte de sus seguidores.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/mcc