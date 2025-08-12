Más Información

"La Tuta" y miembros del CJNG, entre los 26 capos entregados a EU; Departamento de Justicia revela lista completa

"La Tuta" y miembros del CJNG, entre los 26 capos entregados a EU; Departamento de Justicia revela lista completa

Segundo combo de 26 narcos entregados a EU, entre ellos "La Tuta" y el líder de "Los Cuinis"; sigue aquí el minuto a minuto

Segundo combo de 26 narcos entregados a EU, entre ellos "La Tuta" y el líder de "Los Cuinis"; sigue aquí el minuto a minuto

"La Tuta", "Los Cuinis", "Chavo Félix", operadores del CJNG y Cártel de Sinaloa; ellos son los 26 narcos trasladados a EU

"La Tuta", "Los Cuinis", "Chavo Félix", operadores del CJNG y Cártel de Sinaloa; ellos son los 26 narcos trasladados a EU

EU alerta a ciudadanos por riesgo de terrorismo en México incluyendo a CDMX; sólo recomienda viajar a Campeche y Yucatán

EU alerta a ciudadanos por riesgo de terrorismo en México incluyendo a CDMX; sólo recomienda viajar a Campeche y Yucatán

Detienen a 59 policías de Cintalapa y a 4 presuntos narcos del Cártel Chiapas-Guatemala; acusan a agentes de asociación delictuosa

Detienen a 59 policías de Cintalapa y a 4 presuntos narcos del Cártel Chiapas-Guatemala; acusan a agentes de asociación delictuosa

Embajada de EU destaca "mano firme" de Sheinbaum contra el crimen organizado tras envío de 26 narcos; agradece "valiente cooperación"

Embajada de EU destaca "mano firme" de Sheinbaum contra el crimen organizado tras envío de 26 narcos; agradece "valiente cooperación"

SCJN realiza su última sesión antes del nuevo Poder Judicial en México; atienden más de 100 juicios de inconformidad

SCJN realiza su última sesión antes del nuevo Poder Judicial en México; atienden más de 100 juicios de inconformidad

Inaugura Sheinbaum la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer; “Es tiempo de mujeres en el mundo entero”, afirma

Inaugura Sheinbaum la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer; “Es tiempo de mujeres en el mundo entero”, afirma

Alianza de Medios Mx celebra protección de la Corte a columnas de opinión; “es un avance a la democracia en México”, reconoce

Alianza de Medios Mx celebra protección de la Corte a columnas de opinión; “es un avance a la democracia en México”, reconoce

México prohibirá importación temporal de calzado a maquiladoras; aplicará arancel de 25% a zapatos de otros países

México prohibirá importación temporal de calzado a maquiladoras; aplicará arancel de 25% a zapatos de otros países

Suman 200 viviendas afectadas por recientes lluvias en GAM y Venustiano Carranza: Myriam Urzúa; hubo "exceso de precipitación", afirma

Suman 200 viviendas afectadas por recientes lluvias en GAM y Venustiano Carranza: Myriam Urzúa; hubo "exceso de precipitación", afirma

“La mancha púrpura más grande en la historia”: Segiagua; así se vio la lluvia del 10 de agosto en CDMX

“La mancha púrpura más grande en la historia”: Segiagua; así se vio la lluvia del 10 de agosto en CDMX

Nueva York.- Un juez federal estadounidense ordenó este martes al (ICE) mejorar las condiciones en un polémico centro de detención de inmigrantes de Nueva York, incluyendo el veto a su hacinamiento y el acceso a higiene.

El juez Lewis Kaplan se pronunció a favor de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), Make The Road y otros denunciantes en una acción colectiva contra las condiciones "abusivas" del centro de detención del edificio 26 Federal Plaza, que es también un tribunal de inmigración.

La orden, válida durante 14 días mientras el juez evalúa una medida a largo plazo, prohíbe al ICE detener a los inmigrantes en cualquier espacio dentro de ese edificio federal, ubicado en Manhattan, que conste de menos de 50 pies cuadrados por persona (unos 5 metros cuadrados).

Lee también

También ordena a la autoridad a proveer tapetes para dormir con sábanas limpias para cada detenido, utensilios de higiene como jabón, papel higiénico o compresas para las mujeres, y establece que los espacios de detención se deben limpiar al menos tres veces al día.

Además, ordena al ICE garantizar que los inmigrantes reciban un documento impreso sobre sus derechos, incluyendo llamar a un abogado de manera confidencial con intérpretes si no hablan inglés en las primeras 24 horas tras su detención, entre otras cosas.

Las organizaciones denunciantes aplaudieron la orden en un comunicado y consideraron que se están dando prácticas de detención inconstitucionales en el centro, donde el pasado viernes fueron detenidas 15 personas que realizaban una protesta para alertar de las condiciones.

Lee también

Ese mismo día, una delegación de líderes religiosos intentó entrar al edificio para entregar una carta exigiendo acceso a los inmigrantes detenidos, pero, al igual que ha ocurrido anteriormente con un grupo de congresistas, se les denegó la entrada.

Según el medio local ABC 7, una de las abogadas de los detenidos, Heather Gregorio, dijo hoy en la audiencia que estos tenían acceso a "uno o dos retretes entre 40 a 90 personas, y los retretes estaban abiertos a la vista de la sala, por lo que algunos se envolvían con sus mantas de aluminio para dormir para tener privacidad".

El codirector legal de Make The Road New York, Harold Solis, reivindicó que ICE "no puede confinar a la gente en condiciones inhumanas ni obstruir su acceso a abogados" y dijo que el juez marca "límites claros a las perturbadoras e ilegales condiciones" a las que han sido sometidos los inmigrantes.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/mgm

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Pensión vitalicia IMSS: ¿Cuántos años son 850 semanas cotizadas, las necesarias para jubilarte? Foto: iStock / summerphotos / PrathanChorruangsak

Pensión vitalicia IMSS: ¿Cuántos años son 850 semanas cotizadas, las necesarias para jubilarte?

¿Desaparecen Becas Benito Juárez? Gobierno anuncia importante cambio en apoyos bienestar para estudiantes. Foto: Adobe / Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez

¿Desaparecen Becas Benito Juárez? Gobierno anuncia importante cambio en apoyos bienestar para estudiantes

Visa americana/ iStock/ sasimoto/PeopleImages

Visa americana: ¿Quiénes ya NO podrán evitar la entrevista consular desde septiembre de 2025?

Visa americana/ iStock/AndreaAstes

Visa de turista B1/B2: ¿Qué actividades están prohibidas en Estados Unidos aunque tengas visa?

Vuelos baratos/ iStock/

¿En qué temporada viajas? Estos son los meses ‘más baratos’ para volar en avión