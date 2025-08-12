Nueva York.- Un juez federal estadounidense ordenó este martes al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mejorar las condiciones en un polémico centro de detención de inmigrantes de Nueva York, incluyendo el veto a su hacinamiento y el acceso a higiene.

El juez Lewis Kaplan se pronunció a favor de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), Make The Road y otros denunciantes en una acción colectiva contra las condiciones "abusivas" del centro de detención del edificio 26 Federal Plaza, que es también un tribunal de inmigración.

La orden, válida durante 14 días mientras el juez evalúa una medida a largo plazo, prohíbe al ICE detener a los inmigrantes en cualquier espacio dentro de ese edificio federal, ubicado en Manhattan, que conste de menos de 50 pies cuadrados por persona (unos 5 metros cuadrados).

También ordena a la autoridad a proveer tapetes para dormir con sábanas limpias para cada detenido, utensilios de higiene como jabón, papel higiénico o compresas para las mujeres, y establece que los espacios de detención se deben limpiar al menos tres veces al día.

Además, ordena al ICE garantizar que los inmigrantes reciban un documento impreso sobre sus derechos, incluyendo llamar a un abogado de manera confidencial con intérpretes si no hablan inglés en las primeras 24 horas tras su detención, entre otras cosas.

Las organizaciones denunciantes aplaudieron la orden en un comunicado y consideraron que se están dando prácticas de detención inconstitucionales en el centro, donde el pasado viernes fueron detenidas 15 personas que realizaban una protesta para alertar de las condiciones.

Ese mismo día, una delegación de líderes religiosos intentó entrar al edificio para entregar una carta exigiendo acceso a los inmigrantes detenidos, pero, al igual que ha ocurrido anteriormente con un grupo de congresistas, se les denegó la entrada.

Según el medio local ABC 7, una de las abogadas de los detenidos, Heather Gregorio, dijo hoy en la audiencia que estos tenían acceso a "uno o dos retretes entre 40 a 90 personas, y los retretes estaban abiertos a la vista de la sala, por lo que algunos se envolvían con sus mantas de aluminio para dormir para tener privacidad".

El codirector legal de Make The Road New York, Harold Solis, reivindicó que ICE "no puede confinar a la gente en condiciones inhumanas ni obstruir su acceso a abogados" y dijo que el juez marca "límites claros a las perturbadoras e ilegales condiciones" a las que han sido sometidos los inmigrantes.

